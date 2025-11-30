Panamá, 30 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Logros

    Gimnasia panameña brilla con seis medallas en los Juegos Bolivarianos

    Humberto Cornejo
    Gimnasia panameña brilla con seis medallas en los Juegos Bolivarianos
    Hillary Heron durante su actuación en los Juegos Bolivarianos. Foto: Cortesía/COP

    La delegación panameña de gimnasia artística concluyó su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 con un desempeño sobresaliente, sumando nuevas medallas en las finales por aparatos y consolidando una de sus mejores actuaciones en la historia del evento.

    En la jornada de clausura de las pruebas individuales, Panamá agregó dos preseas más a su cosecha, gracias a las destacadas presentaciones de Alyiah Lide y Hillary Heron, reafirmando el crecimiento del país en este deporte.

    Lide brilló en el cierre de la competencia al adjudicarse la medalla de plata en la prueba de suelo con un puntaje de 12.300.

    Su compañera Ana Gabriela Gutiérrez finalizó en la octava posición con 8.766 puntos.

    La olímpica panameña Hillary Heron volvió a destacarse al obtener la medalla de bronce en la viga de equilibrio, sumando 12.466 puntos.

    En esta misma prueba, Tatiana Tapia ocupó un meritorio quinto lugar con 11.600 puntos.

    En la competencia masculina, Richard Atencio cerró su participación con un séptimo lugar en barras paralelas tras registrar 11.066 puntos, cumpliendo con una presentación competitiva ante un cuadro de alto nivel.

    Seis medallas

    La gimnasia artística femenina de Panamá dejó una huella profunda en estos Juegos Bolivarianos, acumulando un total de seis medallas, entre ellas tres de oro, resultado del gran nivel que mostraron sus atletas durante toda la competencia:

    Oro por equipos, oro en el All Around (General Individual), oro en Salto, plata en Barras Asimétricas, plata en Suelo y bronce en Viga.

    El rendimiento de la delegación en Ayacucho–Lima 2025 confirma el sólido progreso de la gimnasia panameña, que continúa creciendo en proyección internacional y consolidándose como una de las disciplinas más competitivas dentro del deporte nacional.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • Juzgado ordena comiso de cuentas a la madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Exclusiva: Thomas Christiansen, el técnico mundialista que ya traza la ruta de Panamá rumbo al 2026. Leer más