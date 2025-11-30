Gimnasia panameña brilla con seis medallas en los Juegos Bolivarianos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La delegación panameña de gimnasia artística concluyó su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 con un desempeño sobresaliente, sumando nuevas medallas en las finales por aparatos y consolidando una de sus mejores actuaciones en la historia del evento.

En la jornada de clausura de las pruebas individuales, Panamá agregó dos preseas más a su cosecha, gracias a las destacadas presentaciones de Alyiah Lide y Hillary Heron, reafirmando el crecimiento del país en este deporte.

Lide brilló en el cierre de la competencia al adjudicarse la medalla de plata en la prueba de suelo con un puntaje de 12.300.

Su compañera Ana Gabriela Gutiérrez finalizó en la octava posición con 8.766 puntos.

La olímpica panameña Hillary Heron volvió a destacarse al obtener la medalla de bronce en la viga de equilibrio, sumando 12.466 puntos.

En esta misma prueba, Tatiana Tapia ocupó un meritorio quinto lugar con 11.600 puntos.

En la competencia masculina, Richard Atencio cerró su participación con un séptimo lugar en barras paralelas tras registrar 11.066 puntos, cumpliendo con una presentación competitiva ante un cuadro de alto nivel.

Seis medallas

La gimnasia artística femenina de Panamá dejó una huella profunda en estos Juegos Bolivarianos, acumulando un total de seis medallas, entre ellas tres de oro, resultado del gran nivel que mostraron sus atletas durante toda la competencia:

Oro por equipos, oro en el All Around (General Individual), oro en Salto, plata en Barras Asimétricas, plata en Suelo y bronce en Viga.

El rendimiento de la delegación en Ayacucho–Lima 2025 confirma el sólido progreso de la gimnasia panameña, que continúa creciendo en proyección internacional y consolidándose como una de las disciplinas más competitivas dentro del deporte nacional.