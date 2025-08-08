Panamá, 08 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Boxeo

    Gimnasio Ismael Laguna, casi listo para reabrir sus puertas en Colón

    Guillermo Pineda G.
    Así lucía el Gimnasio Ismael Laguna en 2019. Archivo

    Después de casi seis años de promesas, demoliciones, retrasos y hasta hurto de equipos de trabajo, el gimnasio Ismael Laguna en la provincia de Colón finalmente está cerca de su reapertura.

    Según constató La Prensa este jueves 7 de agosto de 2025, la obra ya está prácticamente lista, con la instalación de los dos ring de boxeo profesional y las remodelaciones internas finalizadas. Solo faltan algunos detalles exteriores, y se estima que la entrega oficial se realizará a finales de este mes.

    El gimnasio, nombrado en honor al legendario excampeón mundial de peso ligero y gloria del boxeo panameño, ha sido uno de los espacios más esperados por la comunidad deportiva colonense.

    Su recuperación fue anunciada en noviembre de 2019, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, cuando se comunicó que sería demolido como parte del Plan de Acción del Gobierno Nacional. La rehabilitación, fue asignada al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), se inició 12 meses después.

    Gimnasio Ismael Laguna, casi listo para reabrir sus puertas en Colón
    El viejo cuadrilátero del Gimnasio Ismael Laguna que servía a los boxeadores colonenses. Archivo

    Las obras estructurales, que tuvieron un costo inicial estimado de 105 mil balboas, incluyeron replanteo de plomería, levantamiento del techo, demolición y resane de paredes, y mejoras a las graderías, pisos y sistemas eléctricos. A esto se sumaron 32 mil balboas en equipamiento.

    La remodelación también contempló la adecuación de una sala de reuniones, vestidores, baños renovados y cuatro oficinas para uso de entrenadores y federativos.

    En principio, las autoridades prometieron la entrega de la parte estructural para diciembre de 2020 y la instalación de equipos para el primer bimestre de 2021. Sin embargo, los tiempos de entrega simplemente no se cumplieron.

    En febrero de 2021 se reportó el hurto de equipos de trabajo del proyecto, lo que agravó los ya notorios retrasos.

    Tras cuatro años y medio de retraso, finalmente la espera estaría llegando a su fin.

    El nuevo Ismael Laguna se une a otros proyectos deportivos esperados con ansias en Colón, como la Arena Panamá Al Brown, y los estadios Armando Dely Valdés y Roberto Mariano Bula. Estos últimos tienen prevista su entrega entre finales de 2025 y principios de 2026.

