    Fútbol

    Giovany Herbert jugará en Ucrania con el Kryvbas

    Será la segunda experiencia del panameño en el extranjero, tras su paso por el Athletico Paranaense.

    Carlos Vidal Endara
    El panameño llega al fútbol de Ucrania luego de probar suerte en Brasil. Foto: FC Kryvbas

    El futbolista Giovany Herbert saldrá de Panamá nuevamente; esta vez, para asumir el reto de jugar en Europa, específicamente en la primera división de Ucrania con el FC Kryvbas.

    Así lo anunció el club ucraniano, señalando que llegó a un acuerdo para fichar al volante ofensivo, quien hasta hace poco jugó con el Árabe Unido.

    Es el segundo panameño que llega al Kryvbas este año, ya que el defensor Joseph Jones también se unió al plantel en enero, procedente del Plaza Amador.

    También se suma al grupo de panameños que juegan en otros equipos de Ucrania: el delantero Eduardo Guerrero, del Dynamo de Kiev, y el centrocampista Anel Ryce, del Chornomorets Odesa.

    Herbert llega a Ucrania con un contrato de préstamo hasta el final de la temporada, con opción de compra.

    Fue miembro de la selección que participó en el Mundial sub-20 de Chile 2025, mismo año en el que Thomas Christiansen lo hizo debutar con la ‘Roja’ mayor.

    Será la segunda experiencia en el extranjero del mediocampista, luego de su paso por el fútbol brasileño con el Athletico Paranaense.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


