Giuliano Simeone entra por De Paul en el once de Argentina contra Inglaterra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Lionel Scaloni sorprendió con su alineación para la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra: Giuliano Simeone será titular en lugar de Rodrigo De Paul.

Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul es la gran novedad en el once de Lionel Scaloni para el partido de semifinales del Mundial que Argentina disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta contra Inglaterra.

El cambio se produce en la línea defensiva de la mitad de la cancha.

Argentina juega con: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina; Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Leo Messi.

Inglaterra sale con: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Died Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Jude Bellingham, Morgan Rogers, Anthony Gordon; y Harry Kane.