Panamá, 15 de junio del 2026
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    Glenn Nyberg será el árbitro del debut de La Roja en el Mundial 2026

    El sueco cuenta con experiencia en Juegos Olímpicos y Eurocopa. El partido de Panamá será el 17 de junio, a partir de las 6:00 p.m., en el BMO Field de Toronto.

    Humberto Cornejo
    Glenn Nyberg será el árbitro del debut de La Roja en el Mundial 2026
    Glenn Nyberg fue designado como central del partido de Panamá. Foto: EFE

    Glenn Nyberg será el árbitro encargado de dirigir el partido entre las selecciones de Panamá y Ghana, correspondiente a la primera jornada del grupo L de la Copa del Mundo 2026, encuentro que se disputará el próximo 17 de junio, a partir de las 6:00 p.m., en el BMO Field de Toronto.

    La FIFA confirmó la designación del colegiado sueco, quien cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito internacional, tras haber dirigido compromisos en torneos de alto nivel como la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos, lo que lo posiciona como una figura de experiencia para un duelo de gran exigencia.

    Nyberg estará acompañado por los asistentes Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist, mientras que Khalid Alturais fungirá como cuarto árbitro, completando así el equipo arbitral designado para este compromiso.

    El partido marcará el debut de Panamá en su segunda Copa del Mundo, dentro de un grupo L que también integran Inglaterra y Croacia. La Roja buscarán iniciar con un resultado positivo en un escenario donde cada punto será determinante en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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