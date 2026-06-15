Glenn Nyberg será el árbitro del debut de La Roja en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El sueco cuenta con experiencia en Juegos Olímpicos y Eurocopa. El partido de Panamá será el 17 de junio, a partir de las 6:00 p.m., en el BMO Field de Toronto.

Glenn Nyberg será el árbitro encargado de dirigir el partido entre las selecciones de Panamá y Ghana, correspondiente a la primera jornada del grupo L de la Copa del Mundo 2026, encuentro que se disputará el próximo 17 de junio, a partir de las 6:00 p.m., en el BMO Field de Toronto.

La FIFA confirmó la designación del colegiado sueco, quien cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito internacional, tras haber dirigido compromisos en torneos de alto nivel como la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos, lo que lo posiciona como una figura de experiencia para un duelo de gran exigencia.

Sweden's Glenn Nyberg will take charge of Ghana’s crucial Group L opener against Panama this Wednesday at Toronto Stadium.



A winning start is vital before facing powerhouse rivals England and Croatia, but can the Black Stars secure all 3 points under the experienced European… pic.twitter.com/54pxRgYHEu — SportyBet Ghana (@sportybetgh) June 15, 2026

Nyberg estará acompañado por los asistentes Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist, mientras que Khalid Alturais fungirá como cuarto árbitro, completando así el equipo arbitral designado para este compromiso.

El partido marcará el debut de Panamá en su segunda Copa del Mundo, dentro de un grupo L que también integran Inglaterra y Croacia. La Roja buscarán iniciar con un resultado positivo en un escenario donde cada punto será determinante en la lucha por avanzar a la siguiente fase.