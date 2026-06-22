Gobierno ordena cierre de oficinas públicas este martes por partido de la selección nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los servidores públicos laborarán de forma ininterrumpida hasta las 2:00 p.m. con motivo del encuentro frente a Croacia en la Copa Mundial de Fútbol

El presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ordenaron nuevamente el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el territorio nacional para este martes 23 de junio, a partir de las 2:00 p.m.

Esta medida especial, a través del Decreto Ejecutivo No. 20 del 22 de junio de 2026, busca permitir que los servidores públicos disfruten de la transmisión del segundo juego de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol, programado para las 6:00 p.m. (hora local).

De acuerdo con el documento oficial, todas las entidades estatales deberán operar en su horario regular de forma continua hasta la hora del cierre estipulada, quedando prohibido establecer cualquier horario distinto.

Debido a esta disposición, también se suspenden los términos en los procedimientos administrativos durante todo el martes 23 de junio.

Todos listos para disfrutar el partido de la Selección Nacional de Fútbol. Cortesía

Excepciones a la medida

El decreto exceptúa de este horario especial a las instituciones que, por la naturaleza de sus funciones, deben asegurar la continuidad del servicio público. Entre ellas se encuentran:

Salud y emergencias: Hospitales, clínicas y policlínicas (de la Caja de Seguro Social y del MINSA), el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil.

Servicios básicos y transporte: El IDAAN, el Metro de Panamá, S.A., Transporte Masivo de Panamá, S.A., la Autoridad de Aseo y la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA).

Seguridad y comercio exterior: La Fuerza Pública, el Servicio Nacional de Migración, la Autoridad Nacional de Aduanas, Tocumen, S.A., y las entidades auxiliares comerciales en recintos portuarios y aeroportuarios.

Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá queda formalmente excluida de la aplicación de esta norma, mientras que las instituciones bancarias se regirán bajo sus propias resoluciones vigentes. El presente decreto ejecutivo entra a regir a partir de su promulgación.

Ordenan tarde libre por juego de la Selección en el Mundial de Fútbol.

Las clases vespertinas también se suspenden

El Ministerio de Educación, Meduca, anunció igualmente que en atención al Decreto Ejecutivo, las clases vespertinas y nocturnas de este martes, también quedan suspendidas a nivel nacional en los colegios públicos y privados.

Esta es la segunda vez que el Gobierno decreta tarde libre con motivo de la participación de la Selección Nacional en el Mundial de Fútbol. El pasado miércoles, se tomó la misma acción por el primer partido de la selección de Panamá cuando se enfrentó a Ghana en el Estadio Toronto de Canadá.