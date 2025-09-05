Godoy aceptó que no hay excusas; Escobar quedó con un sabor amargo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de empatar sin anotaciones en su visita a Surinam, el capitán de La Roja, Aníbal Godoy, destacó la capacidad del equipo para generar ocasiones y el valor que tendrá este punto al final de la eliminatoria, mientras que el zaguero Fidel Escobar resaltó la calidad del rival que enfrentaron en el Dr. Franklin Essed Stadium.

Godoy detalló que ahora se tiene la oportunidad de liquidar el partido del lunes contra Guatemala y conseguir la primera victoria de la ronda final rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Fuera preocupante si no creáramos oportunidades. Creamos muchas, lastimosamente así es el fútbol, ellos vinieron a hacer su partido, no hay excusa, esta es la eliminatoria”, dijo Godoy al concluir el encuentro.

¡FINAL DEL PARTIDO 📢!



Termina el partido entre Surinam 🇸🇷 y #PanamáMayor🇵🇦 con empate en el marcador, sumamos un punto en el inicio de esta ronda final de las Eliminatorias Mundialistas.



🏟️ Estadio Dr Franklin Essed

📺 @tvmaxdeportes y @deportes_rpc #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/c1lGxPQpaZ — FEPAFUT (@fepafut) September 4, 2025

“Nadie quiere fallar, todos queremos meter el gol, pero bueno, son cosas del fútbol. Ahora lo que hay que hacer es liquidar en Panamá”, agregó.

Por su parte, Escobar coincidió en que el objetivo era la victoria, pero resaltó la calidad del rival y la dificultad del compromiso.

“La verdad veníamos con el objetivo de ganar aquí, sabíamos del rival que nos íbamos a enfrentar. No hay que subestimar, ellos también jugaron un buen partido”, señaló Escobar.

“Un sabor amargo para nosotros, pero ya pasamos la página y pensamos en lo que viene”, añadió.

El próximo duelo de La Roja será el lunes 8 de septiembre, cuando se mida al onceno chapín en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:30 p.m.