Godoy considera importante debutar con tres puntos en Surinam

El capitán de la selección de fútbol de Panamá, Aníbal Godoy, confía en que La Roja pueda debutar con una victoria ante Surinam en el inicio de la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026; sin embargo, advirtió que estos partidos requieren inteligencia, sacrificio y saber afrontar los momentos difíciles.

Godoy, de 35 años y con experiencia mundialista en Rusia 2018, destacó la importancia de iniciar con pie derecho para ganar confianza en el camino clasificatorio.

“Es muy importante empezar ganando. Creo que te da mucha confianza para toda la eliminatoria. Estamos comprometidos y sabiendo que no será fácil, pero que tenemos la capacidad para sacar los tres puntos”, expresó en conferencia de prensa junto con el técnico Thomas Christiansen.

El volante recordó que, en esta etapa, ningún detalle puede pasarse por alto: “Hay que ser inteligentes, no hay que ser tontos. Cada punto, cada gol cuentan. Va a haber momentos en que habrá que saber sufrir, y debemos estar preparados porque no todo es lindo en una eliminatoria”.

Panamá se estrenará este jueves 4 de septiembre frente a Surinam, en el Dr. Franklin Essed Stadium, desde las 4:30 p. m. La Roja integra el Grupo A junto a Guatemala y El Salvador, donde solo el líder avanzará directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, mientras que el segundo puesto dará acceso a un repechaje internacional.