Tena resalta a Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla antes del duelo en el Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, reconoció que los principales retos de su selección frente a Panamá pasan por detener la influencia de Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy, dos de los referentes del mediocampo canalero.

En la conferencia de prensa previa al choque de este lunes en el estadio Rommel Fernández, el entrenador mexicano elogió la calidad del juego panameño y aceptó que su equipo tendrá que estar muy atento a lo que hagan los volantes.

“Nos tenemos que preocupar por Carrasquilla, tiene un muy buen nivel en Pumas, sabemos de su calidad. Pero también Godoy es alguien que distribuye muy bien la pelota. Creo que ellos dos son los que manejan el ritmo del juego y obviamente debemos estar muy ocupados de los dos”, afirmó Tena, quien sigue de cerca la evolución de los futbolistas panameños que militan en el extranjero.

El elogio a Carrasquilla resulta especialmente significativo. El volante fue protagonista en la última vez que ambos equipos se midieron en el Rommel Fernández, en noviembre de 2023 por la Liga de Naciones. Aquella noche, Panamá goleó 3-0 con anotaciones de Carrasquilla, Éric Davis y Abdiel Ayarza, en un resultado que todavía está fresco en la memoria de la afición canalera.

Ahora, Guatemala regresa a un escenario que no le trae buenos recuerdos y donde los dirigidos por Thomas Christiansen acumulan casi diez años de invicto en eliminatorias.

Sobre el Rommel Fernández, Tena sorprendió al explicar por qué su plantel no realizó el reconocimiento de cancha habitual.

“Decidimos ya no venir porque la mayoría ya conoce el estadio, venimos hace dos años. En general el equipo venía de un viaje y preferimos descansar”, explicó. La decisión no pasó desapercibida, ya que Panamá ha convertido ese recinto en una fortaleza donde las condiciones climáticas, la presión del público y la propia confianza del equipo suelen marcar diferencias.

El seleccionador guatemalteco también ofreció su análisis sobre el estilo de juego panameño.

“Juegan muy bien al fútbol, son jugadores con muy buena técnica, tienen mucha posesión de balón, siempre juegan rápido e intentan evitar el choque”, dijo. Aunque negó que Guatemala se caracterice por un juego brusco, admitió que la calidad individual de los panameños será un desafío permanente durante los 90 minutos.

La derrota en casa contra El Salvador en la primera jornada condiciona el presente de Guatemala, que llega a Panamá con la necesidad de sumar. Sin embargo, Tena insistió en mantener la calma y no dar por sentada la clasificación tan temprano en el proceso.

“No sabemos cómo se vaya a poner el grupo. Es un torneo corto, pero tenemos que pensar en jugar bien y estar conscientes del partido tan fuerte que nos espera”, señaló.

El técnico mexicano fue consultado sobre el empate de Panamá en Paramaribo.

Su respuesta dejó en claro que, desde su perspectiva, los canaleros merecieron más.

“No esperábamos que empataran en Surinam, todos dábamos por ganar. Creo que fueron superiores, tuvieron más tiempo la pelota y más oportunidades de gol. Merecían ganar Panamá”, expresó.

En cuanto a su propio equipo, Tena reconoció que todavía deben corregir las imprecisiones y la ansiedad mostrada ante El Salvador.

“Fue una derrota muy dolorosa. La ansiedad nos llevó a precipitarnos, queríamos meter el pase de gol desde muy lejos o tirar desde 40 metros. No elaboramos como siempre lo hacemos. Eso lo tenemos que corregir”, aseguró.

Finalmente, destacó el respaldo de la afición chapina, tanto en Guatemala como en Panamá. “Realmente muy contentos con el apoyo, tanto en nuestro estadio como en la calle, en el aeropuerto y ahora aquí. Nos compromete mucho y queremos responderles en la cancha”, concluyó.