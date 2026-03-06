Gol de Tomás Rodríguez no evita la derrota del Saprissa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño Tomás Rodríguez marcó, pero el Saprissa cayó 2-1 ante Sporting FC en la jornada 10 del Clausura de Costa Rica. El atacante suma tres goles en diez partidos desde su llegada al club en enero.

El delantero panameño Tomás Rodríguez fue titular y anotó en la derrota 2-1 del Saprissa contra el Sporting FC el pasado jueves en la jornada 10 del Torneo Clausura de la Primera División de Costa Rica.

El marcador lo abrió Rodríguez para el Saprissa al 32’, con un disparo cercano luego de recibir un pase dentro del área rival. Sin embargo, los visitantes empataron minutos después con un penal de Geancarlo González al 39′.

Finalmente, el Sporting FC firmó la victoria en el segundo tiempo con otro tanto de Alexander González al 78’, sumando tres puntos para subir al puesto número 7 de la tabla costarricense con 11 unidades.

El Saprissa, de negro con una camiseta especial alusiva a ‘Batman’, dominó la posesión del partido, pero no logró contundencia frente a la portería y apenas registró dos tiros al arco. La derrota lo deja a solo un punto (18) por encima de San Carlos y Cartaginés (ambos con 17) en la lucha por el segundo puesto del campeonato.

El atacante panameño suma tres goles en 10 partidos con el ‘Monstruo Morado’ desde su llegada al fútbol tico en enero de este año.