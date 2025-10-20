Panamá, 20 de octubre del 2025

    Hexagonal ecuatoriano

    ¡Gol panameño! Azarías Londoño empata para la Católica en el cierre del partido

    EFE
    El Libertad y la Universidad Católica empataron 1-1 este domingo en Ecuador y se frenaron por el momento en la búsqueda de un billete para la próxima Copa Libertadores en el hexagonal final liderado por Independiente del Valle.

    Carlos Arboleda adelantó a Libertad y al minuto 82 el panameño Azarías Londoño empató para la Católica, que se quedó en el cuarto puesto, con 51 puntos, y Libertad en el quinto lugar, con 50.

    El Independiente del Valle derrotó el pasado viernes por 2-1 al Orense y acumuló 70 puntos, que lo ubican, hasta el momento, como inalcanzable en el camino hacia el título de la Liga Pro.

    En el segundo puesto, con 55 unidades, se ubica Liga Deportiva Universitaria de Quito, que el viernes pasado goleó por 3-0 a Barcelona, tercero de la tabla de posiciones, con 54.

    El Emelec empató 0-0 con el Aucas y quedó primero en el hexagonal por un billete para la Copa Sudamericana 2026, un puesto que comparte con el Deportivo Cuenca, ya que cada uno tiene 46 puntos, pero el Cuenca aún tiene un partido de esta fecha por disputar.

    Mientras que el Aucas quedó cuarto, con 42 unidades, justo en el debut de su técnico, el colombiano Juan Pablo Busch.

    El Macará, por su parte, goleó por 4-0 a Delfín y pasó al tercer lugar con 44 puntos, y el cetáceo quedó último, con 32.

    El Manta dio un paso importante por salvar la categoría para el próximo año, al imponerse por 2-0 a Técnico Universitario, con anotaciones del uruguayo Facundo Ospitaleche y del goleador Jorge Daniel Valencia.

    El triunfo por la primera fecha del cuadrangular final en procura que dos equipos salven la categoría, le permitió al Manta acumular 29 puntos, contra los 28 del cuadro universitario.

    El Mushuc Runa ganó por 2-1 este sábado a Vinotinto y pasó al primer puesto del cuadrangular final, con 30 puntos acumulados en la actual temporada, mientras que el Vinotinto pasó al último lugar, con 27 enteros.

    La segunda fecha del hexagonal por el cupo a la Copa Sudamericana concluirá este lunes con el choque entre El Nacional y Deportivo Cuenca.

    EFE

    Agencia de noticias


