Golazo de Michael Amir Murillo impulsa victoria del Besiktas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Michael Amir Murillo marcó un golazo y lideró la victoria del Beşiktaş 4-1 ante el Rizespor, resultado que mantiene al equipo del panameño en la cima del grupo C.

El Besiktas de Michael Amir Murillo consiguió una victoria importante por 4-1 en la cuarta fecha del Grupo C de la Copa de Turquía ante el Rizespor. Murillo abrió el marcador con un golazo al minuto 27, que sirvió como aperitivo para la goleada copera.

Mamita querida lo bien que le ha caído a Amir Murillo llegar al @Besiktas. 😮‍💨🇵🇦



Nuevo gol, ahora en Copa de 🇹🇷. Prime absoluto para el lateral canalero. 🥵pic.twitter.com/99LZU9WBOJ — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) March 4, 2026

Con el triunfo, el equipo de Michael Amir Murillo se mantuvo en el primer lugar del grupo C de la Copa de Turquía, con 10 puntos producto de tres victorias y un empate. Su escolta actualmente es el Fenerbahçe, otro de los grandes e históricos equipos del fútbol turco.

Las águilas albinegras controlaron el enfrentamiento de principio a fin, circulando el balón ordenadamente e implementando una presión alta que poco a poco fue quebrando la resistencia rival.

A pesar de la presión ejercida por el Beşiktaş, el Rizespor aguantó y se defendió bien durante gran parte del primer tiempo. Eventualmente, sin embargo, cedieron ante la incesante presión del equipo blanquinegro.

El panameño Michael Amir Murillo abrió el marcador en el minuto 27, producto de un zapatazo desde fuera del área que pegó en el travesaño y se coló dentro de los tres palos. El gol fue un alivio para el conjunto local, que había hecho los méritos necesarios para ponerse arriba en el marcador.

De ahí en más, el resto del partido fue una oda al buen fútbol. Salih Uçan aumentó la ventaja a 2-0 once minutos después, en el minuto 38.

A pocos minutos de que terminara la primera parte, en el minuto 42, el coreano Oh Hyeon-gyu marcó el tercer gol del Beşiktaş. En una ráfaga de tan solo 15 minutos, los locales habían tomado control absoluto del partido con un 3-0 parcial.

Durante el complemento, el Beşiktaş se dedicó a controlar los tiempos y proteger la ventaja, con el partido prácticamente sentenciado. Las águilas marcaron su cuarto y último gol en el minuto 81, por medio de Kartal Yılmaz.

El Rizespor descontó en el minuto 85, pero no fue suficiente y el Beşiktaş se quedó con la victoria por 4-1.

En su próxima salida, Michael Amir Murillo y el Beşiktaş volverán a la cancha este sábado, cuando reciban al Galatasaray, actual líder de la Superliga de Turquía. El partido está programado para el mediodía (hora de Panamá).