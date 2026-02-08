Goleada y paso firme: Panamá Sub-17 queda a un paso del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección Sub-17 de Panamá goleó a Anguila y llegará al duelo clave ante Nicaragua como líder del grupo, en un partido que definirá el boleto directo al Mundial Sub-17 de Catar 2026.

La selección Sub-17 de Panamá volvió a imponer condiciones en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez y derrotó este sábado con autoridad por 6-0 a Anguila, en la segunda fecha del Premundial Sub-17, resultado que la mantiene en lo más alto del grupo gracias a la diferencia de goles.

El equipo dirigido por Felipe Baloy encarriló el partido desde los primeros minutos y nunca soltó el control. Apenas al minuto 3, Lucas Norte encontró la brújula y sacó un disparo directo al arco, con gran efecto, para abrir el marcador y encaminar el rumbo del encuentro.

Desde entonces, Panamá asumió el protagonismo. Al minuto 11, la Rojita atacaba por el centro, controlaba la iniciativa del balón y mantenía a Anguila replegada dentro de su propia área. Al 18, el conjunto panameño insistía por las bandas en busca de abrir espacios, aunque se encontraba con una defensa cerrada.

La presión dio frutos poco después. Al 20, Cristian Ibarra desbordó por la banda y estuvo cerca de marcar el segundo, pero su remate salió apenas desviado.

Un minuto más tarde, al 21, llegó el penal tras una falta sobre Jossimar Insturaín. Estevis López lo ejecutó con elegancia al palo izquierdo, engañando al guardameta para poner el 2-0.

La Rojita mantuvo el asedio. Al minuto 31, Ronaldo Matos no pudo rematar solo frente al arco luego de un centro cruzado dentro del área.

Ya en tiempo de reposición, al 45+4, López volvió a aparecer con un cabezazo que el portero detuvo sin mayores problemas, cerrando una primera parte de dominio total, con Anguila sin poder cruzar la mitad de la cancha.

El complemento no cambió el guion. Al minuto 46, Alexander Tull aprovechó un error del portero y definió de buena forma para colocar el 0-3.

El onceno istmeño no bajó el ritmo y, al 55, Joseph Choy sacó un remate potente que, con cierta complicidad del arquero, terminó en el fondo de la red.

La goleada se selló al 65, cuando se sancionó un nuevo penal sobre López. Chalmers asumió la responsabilidad y no perdonó para el 0-5 definitivo.

Choy cerró el telón con el gol de la noche, al sacar un tiro al ángulo para poner cifras definitivas en el 90+1′.

¡VICTOOORIAAA PANAMEÑA 🔥🇵🇦!



Excelente trabajo de #PanamáSub17🇵🇦 con este contundente triunfo ante Anguila 🇦🇮 en el Clasificatorio de @Concacaf 🏆. ¡VAMOOOOS 🇵🇦!



🇦🇮0-6🇵🇦

⚽️Lucas Norte

⚽️Estevis López

⚽️Alexander Tull

⚽️Thiago Chalmers

⚽️⚽️Joseph Choy



🏟️Rommel Fernández… pic.twitter.com/XWGdMqcrXc — FEPAFUT (@fepafut) February 8, 2026

Con este resultado, Panamá sumó su segunda victoria consecutiva, luego del triunfo por 6-1 sobre Dominica, y se mantiene en el primer lugar del grupo con una diferencia de goles de +11. Nicaragua, también con dos triunfos, es segunda con +9, tras golear 7-1 a Dominica y vencer 3-0 a Anguila en su debut.

Cabe recordar que solo el primer lugar del grupo obtendrá el boleto a la Copa del Mundo Sub-17 de Catar 2026, que se disputará en el mes de noviembre, objetivo que Panamá sigue persiguiendo con paso firme.

La Rojita se jugará el pase al Mundial el próximo martes 10 de febrero, cuando se mida a Nicaragua, desde las 8:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández.