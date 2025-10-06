Goleadas, drama y clasificaciones: así cerró la séptima semana de la Copa Talento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La séptima y penúltima semana de la temporada regular de la Copa Talento Colegial cerró con una doble jornada de sábado y domingo en las categorías Sub-14 y Sub-18, que dejó aún más claridad respecto a los equipos que jugarán los cuartos de final.

Todos los partidos se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: goleadas, blanqueadas y victorias ajustadas

La acción del fin de semana inició con la categoría Sub-14.

El primer partido lo disputaron las Águilas del Colegio Javier y el Instituto Cultural. Las Águilas ganaron 3-0, con un gol de Juan Ramos y un doblete de Alexander Pasco.

El segundo encuentro fue entre los Grizzlies del United School of Panama y los Brader Raiders. Los Raiders se impusieron 3-0, con dos goles de Bruno Giugno y uno de Juan Velarde.

El último choque Sub-14 del fin de semana fue entre los Lions del Colegio Real y el Instituto Enrico Fermi. Los Lions ganaron 2-1, con goles de Mauricio Dos Santos y Luis Milord. Por el Fermi descontó Douglas Torres.

Sub-18: diez partidos definitorios aclaran el panorama

El primer cotejo Sub-18 del fin de semana fue entre las Fighting Owls de la Academia Interamericana y el Instituto José Dolores Moscote. Las Owls aseguraron el primer lugar del grupo al ganar 2-0, con goles de Miranda Albert y Verónica Latorraca.

El segundo enfrentamiento fue entre los Wildcats del Colegio Bilingüe de Panamá y los Brader Raiders, ya clasificados como líderes. Los Wildcats sorprendieron con un triunfo 3-1, gracias a los tantos de Jean Franco, Jesús Moreno y Yimmy Herrera. Por el Brader anotó Daniel Feliu.

El tercer duelo Sub-18 del sábado lo disputaron las Jaguars del Metropolitan School y las Warriors del Centro Chino Panameño, con victoria 3-1 para las Jaguars. María Duarte De Oliveira y un doblete de Isabella Shimizumarcaron el paso para el MET, mientras Faith Williamson descontó para las Warriors.

En el último encuentro del sábado, los Lions del Colegio Real aseguraron su clasificación al vencer 2-0 a los Otters del Instituto Bilingüe Internacional, con doblete de Andrés Amado.

La jornada dominical abrió con el duelo femenino entre las Legends de la Academia Hebrea y el Colegio San Agustín. Las Legends triunfaron 3-2, con un doblete de Mili Khafif y un tanto de Adela Yohoros. Por San Agustín anotaron Ana Paola Spano y Ana Lucía González.

Luego, los Legends de la Academia Hebrea superaron 2-1 a las Águilas del Colegio Javier, con doblete de Daniel Khafif, mientras Eduardo Bermúdez descontó por las Águilas.

El siguiente duelo femenino fue la victoria por la mínima de las Spartans del Colegio La Salle sobre las Lions del Colegio Real, gracias a un gol de Taliana Dávila.

En el cuarto enfrentamiento de la jornada, los Spartans de La Salle vencieron 3-0 al Instituto Justo Arosemena, con doblete de Juan Pablo De Yavorsky y un tanto de Juan Diego Aguilera.

El penúltimo partido del fin de semana fue una goleada 5-0 de los Fighting Owls de la Academia Interamericana sobre los Gators del Colegio St. Mary, con anotaciones de Ignacio Serdio, Felipe Alemán, Juan Moltó, Ricardo Maucci y Remo Watson.

El cierre de la jornada fue la victoria por la mínima de los Jaguars del Metropolitan School ante los Thunders del Instituto Atenea, con gol de Alessandro Carretero.

La acción continúa

La octava y última semana de la temporada regular abrirá este miércoles, con una cartelera de tres partidos masculinos Sub-14. Todos se disputarán en el COS Sports Plaza.