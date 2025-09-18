Goleadas, remontadas y emoción en la Copa Talento Colegial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La quinta semana de la Copa Talento Colegial comenzó a todo vapor en las categorías Sub-14 y Sub-18. Seis partidos formaron parte de una doble cartelera simultánea en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá y en COS Sports Plaza, que deleitaron al público presente y empezaron a sentar la base para el resto de la temporada.

Sub-18: Noche de goleadas y remontadas





Titans mantienen invicto y liderato venciendo a Tigers

En el primer partido de la cartelera Sub-18 se enfrentaron los Titans del Instituto Alberto Einstein y los Tigers del Smart Academy de Panamá. El resultado fue victoria para los Titans por un marcador de 3-0.

El primer tiempo fue un dominio total del Instituto Alberto Einstein. Tras unos primeros minutos de estudio, tomó la iniciativa en el ataque, pero no lograba llegar con claridad.

A pesar de crear numerosas oportunidades, parecía que el gol no llegaría en la primera parte. El cero finalmente se quebró al minuto 23, cuando Daniel Tsabar marcó desde el punto penal para darle una ventaja de 1-0 a su equipo.

La segunda parte fue más de lo mismo. El dominio del Instituto Alberto Einstein continuó en los últimos 25 minutos, pero mostrando más contundencia.

El segundo gol del partido cayó al minuto 28, cuando Tsabar completó un doblete tras un remate potente. Diez minutos después, Nessim Chitrit selló la goleada, marcando para el 3-0.

Con la victoria, los Titans hilaron su cuarto triunfo consecutivo y mantuvieron su invicto y liderato, alcanzando 12 puntos y clasificando a cuartos de final.

Jaguars vienen de atrás para empatar con Green Panthers

En el segundo encuentro de la velada Sub-18, los Green Panthers del Instituto Panamericano y los Jaguars del Metropolitan School deleitaron al público presente con un electrizante partido de ida y vuelta. El resultado final fue un empate 2-2.

El primer tiempo fue una batalla. Ambos equipos salieron a buscar el gol, pero fueron los Green Panthers quienes se adelantaron en el marcador. Fermín Ellis agarró un centro que le llegó del costado izquierdo y remató con la pierna derecha.

Los Jaguars no bajaron los brazos y mantuvieron la intensidad, intentando igualar las acciones. Sin embargo, el primer tiempo terminó con ventaja mínima para los Green Panthers.

En el segundo tiempo, la intensidad bajó un poco, aunque no así las emociones. El IPA aumentó su ventaja a 2-0 al minuto 35 tras una anotación de Luis Navarrete.

La desventaja de dos goles, lejos de desmotivar a los Jaguars, los impulsó a seguir buscando el partido. Sus esfuerzos dieron frutos rápidamente, cuando Alexander Angel descontó al minuto 37.

El MET poco a poco fue inclinando la cancha. Las oportunidades llegaban, pero el tiempo en el reloj se esfumaba.

El IPA, presionado por una hinchada más enfocada en el desempeño arbitral que en el mismo partido, sintió la presión mientras aguantaba el resultado. Cuando todo indicaba que el encuentro terminaría con una victoria ajustada para los Green Panthers, Samuel Reyes se vistió de héroe y anotó el ansiado gol del empate, sellando el definitivo 2-2.

Oxford remonta para derrotar a la Academia Hebrea

En el cierre de la velada Sub-18 se enfrentaron los Legends de la Academia Hebrea de Panamá y los Coyotes del Oxford International School. El resultado final fue victoria para los Coyotes, que remontaron para ganar 2-1.

En el inicio del partido, ambos equipos jugaron con cautela, analizando las fortalezas y debilidades del rival. El único gol de la primera parte llegó al minuto 20, cuando Daniel Khafif anotó tras quedar solo frente al arquero, dando ventaja a los Legends.

En el segundo tiempo, los Coyotes salieron con todo en busca de revertir el marcador. Santiago Cabrera igualó al minuto 34 con un golazo, conectando de aire tras un tiro de esquina.

Tras ese tanto, Oxford se volcó al ataque en busca de la victoria. Finalmente la consiguió once minutos después, cuando una gran jugada individual de Harvey Murillo permitió que Arnulfo Batista solo empujara el balón para sellar el triunfo 2-1.

Sub-14: Una noche de goleadas y blanqueadas

En el primer partido de la categoría Sub-14, los Dolphins de la International School of Panama vencieron 4-0 al Instituto Fermín Nadeau. Pedro Falasca abrió el marcador al minuto 5, José Tomás Herrera anotó un doblete en los minutos 10 y 35, y Nicolás Betancourt cerró la victoria al 41.

En el segundo encuentro, el Instituto Cultural superó 5-0 a los Hawks del Magen David Academy. Mauro Castro abrió al minuto 21, Ian Van Valkenhoef amplió al 31, Cristian Montangne aportó un doblete en los minutos 42 y 49, y Alejandro Henry marcó al 45.

El tercer enfrentamiento fue triunfo de los Legends de la Academia Hebrea de Panamá sobre los Grizzlies del United School of Panama, también por 5-0. Hilel Penzak abrió al minuto 14, Abraham Lavy sumó dos tantos (18’ y 30’), Henry Ashkenazi anotó al 41 y Jaim Eshkenazi cerró al 47.

La acción continúa

La quinta semana de la Copa Talento Colegial continuará este fin de semana con ocho enfrentamientos el sábado y diez el domingo en las divisiones Sub-14 y Sub-18. Todos los encuentros se disputarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.