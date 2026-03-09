Goleadas y duelos cerrados definen la quinta semana de Atevo Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La quinta semana de la Atevo Cup concluyó este fin de semana con una doble jornada en el Eagles Stadium del Colegio de Panamá, donde se disputaron partidos de cinco categorías del torneo juvenil.

El sábado se jugaron encuentros de Sub-8, Sub-10 y Sub-12, mientras que el domingo fue el turno de Sub-14 y Sub-16.

Sub-8: Goleadas y empate en la apertura

La jornada sabatina comenzó con una contundente victoria por 8-0 del Club Atlético Independiente sobre el CDS Ciudad. Los goles fueron anotados por Jared Muñoz, Félix Piñango y dobletes de Juan Pablo Maltez, Thiago Rodríguez y Neythan Bárcenas.

En el segundo partido, la Academia Costa del Este y la Academia Suárez empataron 2-2. Por Costa del Este marcaron Iker Gundin y Gabriel Díaz, mientras que Memphis Navas y Gennady Walker lo hicieron por Suárez.

El cierre de la categoría dejó victoria por 5-0 del Inter sobre la Academia del Plaza Amador, con anotaciones de César Rentería, Evan Domínguez, Nicolás Cañizales y Dylan Figueroa (2).

Sub-10: Partidos cerrados y lluvia de goles

La categoría Sub-10 arrancó con triunfo por la mínima de la Academia Soccer 10 sobre el Fénix FC, gracias a un gol de Joao Ábrego.

En uno de los partidos más movidos de la jornada, el Club Atlético Independiente derrotó 6-4 al Atlético de Madrid. Para el CAI anotaron Thiago Barahona, Jeankier Mosquera, Gabriel Castillero (2), Gil Torres y Eydeen Caballero, mientras que Enrique Paredes (2), Manuel Casa y Rodrigo Yagüe marcaron para el Atlético.

El CDS Ciudad venció 2-0 a la Academia Suárez con doblete de Noah Lee, mientras que la Academia Fútbol Evolution superó 1-0 al Inter con gol de Zael Rodríguez.

La Academia Costa del Este derrotó 3-2 a Brisas Fútbol Academy, con anotaciones de Antonio Tejada, Ignacio Villanueva y Joab Navarro. Maykell Peña marcó para Brisas.

La jornada cerró con victoria por 4-1 del Barcelona Soccer School sobre el Plaza Amador, con goles de Dereck Hernández, Richard Martínez, Amílkar Góndolas y Karim Guerrero. Jaden Momplaisir descontó para el Plaza.

Sub-12: Goleadas marcan el ritmo

El primer encuentro dejó empate 2-2 entre Soccer 10 y la academia del Atlético de Madrid. Gerard Reyes e Isamel Tovar marcaron para Soccer 10, mientras que Gerrard De los Ríos y Pol Casas anotaron para el conjunto rojiblanco.

El Barcelona Soccer School protagonizó una de las goleadas del día al imponerse 8-0 al CDS Ciudad, con goles de Abraham Guevara, David Salas, Miguel Pérez (3) y Ricardo Mérida (2).

La Academia Costa del Este venció 5-0 a Fútbol Evolution, con anotaciones de Ignacio Páez, Isaac Salazar, Manuel Arias y Matías García (2).

La Academia Brunet Hay derrotó 2-0 al Club Atlético Independiente, con goles de Franklin Sanjur y Ricauter Durán.

También hubo victoria por 5-0 del Atlético Panamá Viejo sobre la Academia Suárez, con triplete de Josmar Londoño y doblete de Adalberto Barrileau.

El cierre de la jornada sabatina dejó triunfo por 4-1 del Plaza Amador sobre el Inter, con goles de Han Ng, Luis Medrano, Jorge Quintero y Víctor Merchant, mientras que Joao Lee marcó para el Inter.

Sub-14: Resultados ajustados predominan

La actividad dominical comenzó con victoria por 5-1 del Barcelona Soccer School sobre el Atlético Panamá Viejo, con anotaciones de Jeanpire Joseph (2), Diego Arroyo, Jorge Quintero, Jeymar Díaz y Johan Brown. Vladimir Macías descontó para Panamá Viejo.

El Club Atlético Independiente superó 3-2 al Atlético de Madrid, con goles de Jafeth López, Snaijder Ibargüen e Iann Urrutia, mientras que Jhan Potes y César Corona marcaron para el Atlético.

El tercer encuentro terminó sin goles entre la Academia Suárez y el Inter.

La Academia Águilas Azules derrotó 2-1 a Costa del Este, con goles de Joel Jiménez y Allan Jurado, mientras que Gustavo Ávila anotó para Costa del Este.

En el último partido de la categoría, Panama City FC venció 2-1 a la Academia New West, con dos goles de Lucas Rodríguez. Bryan Mercedes descontó para New West.

Sub-16: Barcelona, Inter y CAI cierran la jornada

En Sub-16, el Barcelona Soccer School volvió a imponerse al Atlético Panamá Viejo, esta vez por 2-1, con doblete de Edwin González. Luis Amores anotó para Panamá Viejo.

El Inter derrotó 4-0 al Atlético de Madrid, con goles de Daniel Díaz (2), Jaime Navarro y Abdiel De León.

La jornada cerró con victoria por 1-0 del Club Atlético Independiente sobre la Academia Águilas Azules, gracias a un gol de Arturo Ward.