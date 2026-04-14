Panamá, 14 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Goleadas y figuras marcan el arranque de Liga123 Sub-10

    Owls, Eagles y Jaguars destacan en el arranque de Liga123 Sub-10, en una jornada inaugural con goles, figuras individuales y resultados contundentes.

    Jaime Heilbron Ortega
    Goleadas y figuras marcan el arranque de Liga123 Sub-10
    Los Fighting Owls de la AIP (izq.) y los Eagles de El Colegio de Panamá (der.) se llevaron los tres puntos en la primera jornada de la Liga123. Cortesía: Grupo10.

    Este domingo pasado arrancó, desde el Geely Field en Yappy Park, una nueva temporada de la Liga123 Sub-10. Un total de seis partidos se disputaron en la jornada inaugural.

    +info

    Atevo Cup define finalistas del Apertura 2026Cuatro empates marcan el arranque de la LigaW Sub-18Liga10 Sub-18 arranca con goles y sorpresas en Yappy Park

    En el partido inaugural, los Fighting Owls de la Academia Interamericana derrotaron por 2-1 a los Tornadoes del Colegio Episcopal. Gabriel Fernández y Alejandro González marcaron para los Owls, mientras que Yussef Fares lo hizo para los Tornadoes.

    En el segundo duelo, los Jaguars del Metropolitan School vencieron por 4-1 a las Águilas del Colegio Javier. Un doblete de Dennis Schwarze, junto a goles de David Jaramillo y Pedro Martins, marcaron la diferencia, mientras que Iker Navarro descontó para el Javier.

    En el tercer choque, los Brader Raiders superaron por 2-0 a los Mustangs del Panamerican School, con goles de Diego Caballero y Mateo Cohen.

    El cuarto encuentro fue victoria por 5-1 para los Eagles de El Colegio de Panamá sobre los Lions del Colegio Real. Gabriel Castillero y Mateo González aportaron dobletes, sumados a un tanto de Ty Uno, mientras que Sebastián Martínez marcó para los Lions.

    El quinto cotejo fue triunfo por 3-2 para el Colegio San Agustín sobre los Spartans del Colegio La Salle. Diego Ureña fue la gran figura al anotar los tres goles de su equipo, mientras que Roy Mitre y Adrián Martínez marcaron para La Salle.

    El último enfrentamiento de la jornada fue empate entre los Knights del Oxford School y los Gators del Colegio St. Mary, en su debut en la Liga123 por 1-1. Milán Vieto anotó para los Gators, mientras que Ahmet Yuce lo hizo para los Knights.

    Cronograma de la segunda fecha

    La Liga123 Sub-10 volverá a la acción este domingo con una jornada matutina que se disputará exclusivamente en el Geely Field del Yappy Park, bajo el siguiente calendario:

    Colegio St. Mary vs. Colegio San Agustín – 8:00 a.m.

    El Colegio de Panamá vs. Colegio La Salle – 9:00 a.m.

    International School vs. Colegio Real – 10:00 a.m.

    Panamerican School vs. Academia Interamericana – 11:00 a.m.

    Colegio Javier vs. Instituto Panamericano – 12:00 p.m.

    Metropolitan School vs. Colegio Brader – 1:00 p.m.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • MEF habilitará quioscos para registro del Cepanim y advierte sobre información falsa. Leer más
    • Ordenan detener proyecto en Bella Vista tras detectar descarga ilegal de residuos al Matasnillo. Leer más
    • $17 millones en juego: 10 empresas van tras la renovación de tres zonas en el centro de Panamá. Leer más
    • Esta es la promotora y el proyecto señalados por descargar aguas contaminadas en el río Matasnillo. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Fallece el empresario Roberto Motta Alvarado. Leer más
    • $7 millones bajo la lupa: Mitradel cuestiona a Conusi y Conato por falta de informes sobre uso de fondos públicos. Leer más