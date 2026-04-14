Goleadas y figuras marcan el arranque de Liga123 Sub-10

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Owls, Eagles y Jaguars destacan en el arranque de Liga123 Sub-10, en una jornada inaugural con goles, figuras individuales y resultados contundentes.

Este domingo pasado arrancó, desde el Geely Field en Yappy Park, una nueva temporada de la Liga123 Sub-10. Un total de seis partidos se disputaron en la jornada inaugural.

En el partido inaugural, los Fighting Owls de la Academia Interamericana derrotaron por 2-1 a los Tornadoes del Colegio Episcopal. Gabriel Fernández y Alejandro González marcaron para los Owls, mientras que Yussef Fares lo hizo para los Tornadoes.

En el segundo duelo, los Jaguars del Metropolitan School vencieron por 4-1 a las Águilas del Colegio Javier. Un doblete de Dennis Schwarze, junto a goles de David Jaramillo y Pedro Martins, marcaron la diferencia, mientras que Iker Navarro descontó para el Javier.

En el tercer choque, los Brader Raiders superaron por 2-0 a los Mustangs del Panamerican School, con goles de Diego Caballero y Mateo Cohen.

El cuarto encuentro fue victoria por 5-1 para los Eagles de El Colegio de Panamá sobre los Lions del Colegio Real. Gabriel Castillero y Mateo González aportaron dobletes, sumados a un tanto de Ty Uno, mientras que Sebastián Martínez marcó para los Lions.

El quinto cotejo fue triunfo por 3-2 para el Colegio San Agustín sobre los Spartans del Colegio La Salle. Diego Ureña fue la gran figura al anotar los tres goles de su equipo, mientras que Roy Mitre y Adrián Martínez marcaron para La Salle.

El último enfrentamiento de la jornada fue empate entre los Knights del Oxford School y los Gators del Colegio St. Mary, en su debut en la Liga123 por 1-1. Milán Vieto anotó para los Gators, mientras que Ahmet Yuce lo hizo para los Knights.

Cronograma de la segunda fecha

La Liga123 Sub-10 volverá a la acción este domingo con una jornada matutina que se disputará exclusivamente en el Geely Field del Yappy Park, bajo el siguiente calendario:

• Colegio St. Mary vs. Colegio San Agustín – 8:00 a.m.

• El Colegio de Panamá vs. Colegio La Salle – 9:00 a.m.

• International School vs. Colegio Real – 10:00 a.m.

• Panamerican School vs. Academia Interamericana – 11:00 a.m.

• Colegio Javier vs. Instituto Panamericano – 12:00 p.m.

• Metropolitan School vs. Colegio Brader – 1:00 p.m.