Goleadas y reflexión marcan cierre de semana en Copa Talento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Talento vivió un fin de semana intenso con goles y resultados abultados, que también abren el debate sobre el fair play en el fútbol infantil.

Este fin de semana finalizó la segunda semana de competencia de la Copa Talento Colegial en sus categorías Sub-8, Sub-12 y Sub-16, con una doble jornada de 27 partidos disputados entre sábado y domingo. Toda la acción se llevó a cabo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8: Blanqueadas, goleadas y triunfos ajustados

La división Sub-8 abrió su actividad con la victoria 1-0 de los Eagles de El Colegio de Panamá sobre los Dolphins del International School of Panama, con gol de Juan Iribarren.

En el segundo duelo, el Instituto Justo Arosemena venció 2-0 a los Lions del Colegio Real, con tantos de Carlos Rivero y José Escobar.

El tercer partido fue una goleada 6-1 de los Hawks del Magen David Academy sobre los Jaguars del Metropolitan School, impulsados por un triplete de Gadi Udler y goles de Jonathan Berger, Joseph Benasayag y Adam Blitz. El único tanto rival fue un autogol.

En el cuarto encuentro, los Spartans del Colegio La Salle derrotaron 3-0 a los Mustangs del Panamerican School, con triplete de Félix Piñango.

El penúltimo partido fue triunfo de los Fighting Owls de la Academia Interamericana (4-1) sobre los Brader Raiders, con goles de Gabriel Díaz, Massimiliano Limone, Mateo Romagosa y Federico García, mientras que Juan Pablo Maltez había adelantado a Brader.

La jornada cerró con la victoria 2-0 del Colegio San Agustín sobre los Legends de la Academia Hebrea, con goles de Eduardo Chacín y Juan David Crespo.

Sub-12 femenina: Variedad de resultados en una jornada completa

El primer partido fue triunfo de las Hawks del Magen David Academy (2-0) sobre las Titans del Instituto Alberto Einstein, con doblete de Sophia Zeitoune.

Luego, las Legends de la Academia Hebrea vencieron por la mínima a las Spartans del Colegio La Salle, con gol de Raaya Chagal.

El tercer duelo fue una goleada 6-0 de las Dolphins del ISP sobre las Eagles de El Colegio de Panamá, con anotaciones de Elena Uribe, Isabella Bazo, Julieta Ramírez, Paulina Obando y un doblete de Pilar Falasca.

Las Brader Raiders derrotaron 2-1 a las Fighting Owls, con goles de Ana Laura Pinilla y Lucía Villar, mientras que Amanda Real descontó.

Las Águilas del Colegio Javier vencieron 4-2 al Colegio San Agustín, con doblete de Zoe Salinas y tantos de Liz Matthews y María Montilla. Stacy Zúñiga y María Clara Olaya marcaron para San Agustín.

El último partido terminó 1-1 entre las Lions del Colegio Real y las Mustangs del Panamerican School, con goles de Ivana Quirós y Emma Castro.

Sub-12 masculina: Goles, goles y más goles

Los Eagles de El Colegio de Panamá abrieron la jornada derrotando por 16-0 al Colegio Bilingüe de Panamá.

Los Grizzlies del United School of Panama vencieron 1-0 a las Águilas del Colegio Javier, con gol de Constantino Reyes.

El partido más emocionante fue el triunfo 4-3 de los Mustangs del Panamerican School sobre los Hawks del Magen David Academy, con dobletes de Ricardo Guerrero y Luis Chacón.

Los Gators del Colegio St. Mary derrotaron 5-1 a los Lions del Colegio Real, con triplete de Ricardo De la Guardia.

Los Brader Raiders derrotaron 6-0 al Oxford International School, con goles de Tomás Valderrama (2), Joaquín Dutari, Moisés Cohen, Matías Green y Roberto Calvo.

El cierre fue victoria 2-1 de los Potros del Thomas Jefferson School sobre los Balboa Dragons, con goles de Emanuel Chica y Camilo Ruiz.

Sub-16 femenina: Goleadas y partidos abiertos

El Instituto Rubiano venció 3-0 a las Spartans del Colegio La Salle, con doblete de Stacy Apolayo y gol de Sonia Rodríguez.

Las Lions del Colegio Real golearon 10-0 a las Thunders del Instituto Atenea, con destacadas actuaciones de Analía Velásquez y Daniela Castillo (dos goles cada una).

Las Eagles de El Colegio de Panamá también firmaron un 10-0 sobre el Instituto Fermín Naudeau, con cuatro goles de Daniella Mouynes.

Las Fighting Owls vencieron 4-1 a las Legends, con triplete de Elaine Brin.

El duelo entre Mustangs y Enrico Fermi terminó 1-1, mientras que Dolphins y Jaguars empataron 0-0.

Sub-16 masculina: Menos partidos, misma intensidad

El Instituto José Dolores Moscote venció 1-0 a los Dolphins del ISP, con gol de Jesser Martínez.

Las Águilas del Colegio Javier derrotaron 4-1 a los Mustangs, con anotaciones de Alec Navarro, Roy Ligues, Carlos De Ycaza y Carlos Gómez.

El cierre fue victoria de los Green Panthers del Instituto Panamericano (3-0) sobre el Colegio Bilingüe de Panamá, con doblete de Hans Niño.

Una reflexión necesaria sobre el fair play

Más allá de los resultados, la jornada dejó espacio para una reflexión importante sobre el ‘fair play’ en el fútbol infantil.

El 16-0 registrado en la categoría Sub-12 reabre un debate que no es nuevo. Este tipo de marcadores, aunque posibles, no deberían ser habituales en edades formativas, donde el desarrollo integral del jugador debe estar por encima del resultado.

En categorías mayores, estas diferencias pueden responder a preparación o nivel competitivo. Sin embargo, en categorías infantiles, especialmente en formatos con canchas y arcos adaptados, se vuelve necesario evaluar medidas que eviten brechas tan amplias.

El reto no recae en los niños, sino en los adultos: cuerpos técnicos, organizadores y directivos. Si bien es entendible que factores como la diferencia de gol o estadísticas individuales influyan, en estas edades deberían pesar más valores como la empatía, la compasión y la formación deportiva.

Porque al final, más allá del marcador, el fútbol también educa.