Goles, emoción y equilibrio en la tercera jornada de la Copa Talento Kids

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este fin de semana se celebró la tercera jornada de la Copa Talento Kids en su categoría Sub-10. Los 14 partidosse llevaron a cabo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10 Masculino: Goleadas, blanqueadas y victorias ajustadas

En el primer partido masculino de la jornada, los Fighting Owls de la Academia Interamericana vencieron a los Spartans del Colegio La Salle por 3-1. Fernando Roy Sosa anotó dos goles y Eloy Alfaro añadió otro para la AIP, mientras que Carlos Parra marcó para los Spartans.

En el segundo cotejo, los Knights del Oxford School derrotaron 5-0 a los Mustangs del Panamerican School. Los goleadores fueron Thiago Urieta, Thiago Alfaro, Daniel Adames y un doblete de Alex Montero.

En el tercer encuentro, el Colegio San Agustín y los Gators del Colegio St. Mary igualaron 1-1, con un gol de Demóstenes Duclias para los Gators y un autogol.

El cuarto enfrentamiento, entre los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena y los Legends de la Academia Hebrea, fue un empate sin goles.

En el quinto partido, los Dolphins de la International School of Panama se impusieron 4-1 sobre los Hawks del Magen David Academy. Por los Dolphins anotaron Fernando Peregrina, Matías Piqueras, Alejandro Vargas y Rodrigo Yagüe, mientras que David Cohen lo hizo por los Hawks.

El sexto duelo fue victoria por 3-0 de los Jaguars del Metropolitan School sobre los Titans del Instituto Alberto Einstein. David Jaramillo Venegas, Emilio Guenon Betancur y Rodrigo Romera Sotomayor marcaron los goles.

El penúltimo choque terminó en empate 1-1 entre las Águilas del Colegio Javier y el Colegio Episcopal. Iker Navarro anotó por las Águilas y Gabriel Pinilla por el Episcopal.

El último enfrentamiento del día fue el triunfo de los Brader Raiders 2-1 sobre los Green Panthers del Instituto Panamericano. Joaquín De León y Joaquín Dutari marcaron para el Brader, mientras que Enzo Quintero lo hizo para el IPA.

Sub-10 Femenino: Empates y blanqueadas

El primer partido femenino fue la victoria 2-0 del Colegio San Agustín sobre los Hawks del Magen David Academy. Los goles los anotaron Andrea López y Paola García.

El segundo encuentro terminó en empate 1-1 entre las Legends de la Academia Hebrea y las Lions del Colegio Real. Milan Santamaría marcó para las Lions y Natalie Azrak para las Legends.

El penúltimo cotejo también fue empate 1-1, entre las Dolphins de la International School of Panama y las Brader Raiders. Natalie Martinelli anotó para las Dolphins y Ana Pinilla para las Raiders.

El último enfrentamiento fue una victoria por la mínima (1-0) de las Grizzlies de la United School of Panama sobre las Spartans del Colegio La Salle. Mia Otero fue la autora del gol decisivo.

Última fecha previo al receso

Este domingo volverá la acción de la Copa Talento Kids con la última fecha antes del receso por las Fiestas Patrias. Todos los partidos se celebrarán nuevamente en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.