Goles, empates y goleadas: intenso final de sexta semana en Copa Talento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Talento cerró su sexta semana con una cartelera de 10 partidos divididos en las divisiones Sub-14 y Sub-18. Toda la jornada se disputó en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-18: Victorias ajustadas, goleadas y un empate sin goles

El primer partido del día, en la rama femenina, lo disputaron las Dragons del Balboa Academy y las Green Panthers del Instituto Panamericano. Las Dragons triunfaron 3-2, con un doblete de Julia Olmos (8’, 27’) y un gol de Laura Ruíz (32’). Por el IPA descontó Nathaly Romero (34’, 47’).

Con esta primera victoria, las Dragons subieron temporalmente al tercer lugar del grupo.

En el segundo encuentro, los Otters del Instituto Bilingüe Internacional cayeron ante los Brader Raiders, que ganaron por la mínima con un gol de Obed Matías Mosquera (43’).

Con la victoria, los Raiders aseguraron el primer lugar del Grupo A con un partido de anticipación.

El tercer enfrentamiento femenino fue entre las Legends de la Academia Hebrea y las Dolphins del International School of Panama. Las Legends se impusieron 3-0, con un doblete de Mili Khafif (12’, 20’) y un tanto de Alexandra Obadia (42’).

Con la victoria, las Legends se colocaron en el segundo lugar del Grupo A, mientras que las Dolphins quedaron en el tercero.

El cuarto cotejo enfrentó al Instituto Justo Arosemena (IJA) y a los Fighting Owls de la Academia Interamericana (AIP). El resultado final fue un empate sin goles.

El arquero Miguel Ponce, de la AIP, fue la figura con varias atajadas claves en el segundo tiempo, cuando el IJA, que jugaba con uno menos, lo acorraló.

Con el empate, el IJA suma siete puntos en cuatro juegos, mientras que la AIP alcanza cinco en tres partidos.

Sub-14: Empates, goleadas, blanqueadas y victorias ajustadas

El primer partido de la tarde fue entre el Instituto Fermín Naudeau y los Titans del Instituto Alberto Einstein, por el honor y el quinto lugar del grupo. El Naudeau ganó 2-1, con goles de Jahel Phillips (6’) y Roger Mendoza (25’). Por los Titans descontó Abraham Ostrowiak (46’).

En el segundo encuentro, las Dolphins de la ISP empataron 0-0 con las Legends de la Academia Hebrea. Con este resultado, ambos equipos clasificaron a cuartos de final: las Dolphins en el tercer lugar con seis puntos y las Legends en el cuarto con cuatro.

En el tercer enfrentamiento, los Spartans del Colegio La Salle vencieron 2-1 a los Green Panthers del IPA. Los goles fueron de Leonel Vásquez (13’) y Lucas González (44’); el empate parcial llegó por un autogol.

Con la victoria, La Salle aseguró su cupo en cuartos con nueve puntos, junto con el IPA que cerró la fase con 10 unidades. Si los Spartans ganan uno de sus dos juegos restantes, se colocarán en la cima del grupo.

En el cuarto cotejo, las Fighting Owls de la AIP derrotaron 9-0 a las Hawks del Magen David Academy. Anotaron Natalia Parada (8’, 22’), Alexandra Moscoso (14’), Elaine Brin (17’, 24’, 33’) y Camila Zevallos (37’, 44’, 46’). Con este triunfo, la AIP aseguró el primer lugar del Grupo B.

En el quinto partido, las Águilas del Colegio Javier superaron 3-0 a los Hawks del Magen David Academy con goles de Alec Navarro (29’), Alexander Pasco (36’) y Lucas Águila (43’). El Colegio Javier alcanzó el segundo lugar del grupo con siete puntos.

El último duelo fue en la rama masculina entre el Colegio San Agustín y los Mustangs del Panamerican School, que empataron 0-0.

Con este resultado, el Panamerican quedó eliminado, mientras que el San Agustín alcanzó siete puntos y necesitará vencer por cuatro goles o más a la ISP en su último juego para clasificar.

La acción continúa

La séptima y penúltima semana de la temporada regular arrancará este miércoles, con una cartelera de tres partidos Sub-18 en el COS Sports Plaza de Metropark.