Panamá, 07 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Goles y blanqueadas marcaron la primera fecha de la Copa Talento Kids

    Jaime Heilbron
    Una jornada de 14 partidos llena de goles y emociones abrió una nueva edición de la Copa Talento Kids en su categoría Sub-10. Cortesía: Atevo Sports.

    La tercera edición de la Copa Talento Kids en su categoría Sub-10 comenzó este domingo 5 de octubre entre bombos y platillos, con una jornada llena de goles, emoción y buen fútbol. Todos los partidos se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Sub-10 Masculina: Victorias holgadas, ajustadas y un empate

    La jornada masculina abrió con el duelo entre los Grizzlies del United School of Panama y el Colegio Episcopal, con triunfo para los Grizzlies por 7-0. Los goles fueron obra de Gabriel Casavona (4′), C. White (6′), un doblete de Lucas González (8′ y 39′), M. Gutiérrez (30′), Moisés Chamlati (34′) y C. Reyes (40′).

    Cortesía: Atevo Sports.

    El segundo encuentro fue la victoria de los Brader Raiders sobre los Lions del Colegio Real por 3-0. Enzo Giugnoanotó un doblete (4′ y 14′), mientras que Luis Felipe Gordon selló el resultado (23′).

    Cortesía: Atevo Sports.

    En el tercer enfrentamiento, los Fighting Owls de la Academia Interamericana vencieron 6-0 a los Gators del Colegio St. Mary. Los goles fueron de Fernando Roy (7′ y 34′), Eloy Alfaro (9′ y 15′), Eduardo López (12′) y un autogol.

    Cortesía: Atevo Sports.

    El Instituto Justo Arosemena (IJA) goleó 8-0 a los Coyotes del Oxford International School. Isaac Guevara marcó un triplete (6′, 15′ y 30′), B. Assuncao aportó un doblete (37′ y 40′), mientras que Miguel Zambrano, Julián Pinzóny Samuel Brito sumaron un tanto cada uno.

    Cortesía: Atevo Sports.

    El único empate del día llegó en el choque entre los Spartans del Colegio La Salle y los Eagles de El Colegio de Panamá, que igualaron 1-1. Jorge López abrió el marcador para los Eagles (34′), pero Carlos Parra empató para los Spartans (38′).

    Cortesía: Atevo Sports.

    En otro duelo parejo, los Knights del Oxford School vencieron 1-0 a los Legends de la Academia Hebrea, con gol de Thiago Urieta (13′).

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Águilas del Colegio Javier superaron 3-2 a los Hawks del Magen David Academy. Diego Samaniego (11′), Iker Navarro (23′) y Juan Soto (27′) marcaron para las Águilas, mientras que Ariel Bucholtz (19′) y David Cohen (40′) descontaron para los Hawks.

    Cortesía: Atevo Sports.

    El último encuentro masculino fue la victoria 3-0 de los Green Panthers del Instituto Panamericano sobre los Titans del Instituto Alberto Einstein, con anotaciones de Bastian Chang y Luis Vlieg.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-10 Femenina: Goleadas, dobletes y triunfos por la mínima

    La rama femenina abrió con la victoria 2-0 de las Brader Raiders sobre las Hawks del Magen David Academy, gracias a un doblete de Lucía Villar (20′ y 25′).

    Cortesía: Atevo Sports.

    En el segundo duelo, las Mustangs del Panamerican School vencieron 2-0 a las Titans del Instituto Alberto Einstein, con dos tantos de Valentina Landero (23′ y 39′).

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Dolphins de la International School of Panama se impusieron 1-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá con gol de Elena Uribe (3′).

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Spartans del Colegio La Salle también ganaron 2-0 a las Legends de la Academia Hebrea, con doblete de Valentina Vásquez (9′ y 23′).

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Águilas del Colegio Javier golearon 4-1 a la Escuela Valle Urracá, con tantos de Liz Matthews (6′) y un triplete de María Paula Montilla (8′, 9′ y 17′). Nelsiannis Gamboa marcó el gol del descuento.

    Cortesía: Atevo Sports.

    El último partido del día fue la victoria 4-1 de las Grizzlies del United School of Panama sobre el Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe Chino. Sofía Villamizar anotó un hat trick (6′, 22′ y 40′) y Mia Otero sumó otro tanto. Reyna Villarreal descontó para el CEFI.

    Cortesía: Atevo Sports.

    La acción continúa

    La segunda fecha de la Copa Talento Kids se jugará este domingo 12 de octubre, con una cartelera de seis partidos femeninos y ocho masculinos. La jornada completa se celebrará nuevamente en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

