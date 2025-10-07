Goles y blanqueadas marcaron la primera fecha de la Copa Talento Kids

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tercera edición de la Copa Talento Kids en su categoría Sub-10 comenzó este domingo 5 de octubre entre bombos y platillos, con una jornada llena de goles, emoción y buen fútbol. Todos los partidos se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10 Masculina: Victorias holgadas, ajustadas y un empate

La jornada masculina abrió con el duelo entre los Grizzlies del United School of Panama y el Colegio Episcopal, con triunfo para los Grizzlies por 7-0. Los goles fueron obra de Gabriel Casavona (4′), C. White (6′), un doblete de Lucas González (8′ y 39′), M. Gutiérrez (30′), Moisés Chamlati (34′) y C. Reyes (40′).

El segundo encuentro fue la victoria de los Brader Raiders sobre los Lions del Colegio Real por 3-0. Enzo Giugnoanotó un doblete (4′ y 14′), mientras que Luis Felipe Gordon selló el resultado (23′).

En el tercer enfrentamiento, los Fighting Owls de la Academia Interamericana vencieron 6-0 a los Gators del Colegio St. Mary. Los goles fueron de Fernando Roy (7′ y 34′), Eloy Alfaro (9′ y 15′), Eduardo López (12′) y un autogol.

El Instituto Justo Arosemena (IJA) goleó 8-0 a los Coyotes del Oxford International School. Isaac Guevara marcó un triplete (6′, 15′ y 30′), B. Assuncao aportó un doblete (37′ y 40′), mientras que Miguel Zambrano, Julián Pinzóny Samuel Brito sumaron un tanto cada uno.

El único empate del día llegó en el choque entre los Spartans del Colegio La Salle y los Eagles de El Colegio de Panamá, que igualaron 1-1. Jorge López abrió el marcador para los Eagles (34′), pero Carlos Parra empató para los Spartans (38′).

En otro duelo parejo, los Knights del Oxford School vencieron 1-0 a los Legends de la Academia Hebrea, con gol de Thiago Urieta (13′).

Las Águilas del Colegio Javier superaron 3-2 a los Hawks del Magen David Academy. Diego Samaniego (11′), Iker Navarro (23′) y Juan Soto (27′) marcaron para las Águilas, mientras que Ariel Bucholtz (19′) y David Cohen (40′) descontaron para los Hawks.

El último encuentro masculino fue la victoria 3-0 de los Green Panthers del Instituto Panamericano sobre los Titans del Instituto Alberto Einstein, con anotaciones de Bastian Chang y Luis Vlieg.

Sub-10 Femenina: Goleadas, dobletes y triunfos por la mínima

La rama femenina abrió con la victoria 2-0 de las Brader Raiders sobre las Hawks del Magen David Academy, gracias a un doblete de Lucía Villar (20′ y 25′).

En el segundo duelo, las Mustangs del Panamerican School vencieron 2-0 a las Titans del Instituto Alberto Einstein, con dos tantos de Valentina Landero (23′ y 39′).

Las Dolphins de la International School of Panama se impusieron 1-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá con gol de Elena Uribe (3′).

Las Spartans del Colegio La Salle también ganaron 2-0 a las Legends de la Academia Hebrea, con doblete de Valentina Vásquez (9′ y 23′).

Las Águilas del Colegio Javier golearon 4-1 a la Escuela Valle Urracá, con tantos de Liz Matthews (6′) y un triplete de María Paula Montilla (8′, 9′ y 17′). Nelsiannis Gamboa marcó el gol del descuento.

El último partido del día fue la victoria 4-1 de las Grizzlies del United School of Panama sobre el Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe Chino. Sofía Villamizar anotó un hat trick (6′, 22′ y 40′) y Mia Otero sumó otro tanto. Reyna Villarreal descontó para el CEFI.

La acción continúa

La segunda fecha de la Copa Talento Kids se jugará este domingo 12 de octubre, con una cartelera de seis partidos femeninos y ocho masculinos. La jornada completa se celebrará nuevamente en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.