Goles y emoción en la segunda semana de la Copa Talento Kids

Este domingo se celebró la segunda semana de la Copa Talento Kids en su categoría Sub-10, que dejó goles, intensidad y buen fútbol. Todos los partidos se disputaron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10 Femenino: Goleadas, empates y victorias ajustadas

El primer partido de la jornada en la rama femenina fue el empate 1-1 entre las Grizzlies del United School of Panama y las Lions del Colegio Real. Por las Lions anotó Milan Santamaría, y por las Grizzlies, Valentina Villamizar.

El segundo cotejo lo disputaron las Eagles de El Colegio de Panamá y las Brader Raiders. El resultado final fue victoria para las Raiders por 2-1, con un doblete de Ana Laura Padilla.

En el tercer choque, las Mustangs del Panamerican School vencieron 5-0 a la Escuela Valle Urracá. Los goles fueron producto de dobletes de Ana Santoyo y Valentina Landero, además de otro tanto de Ivana Quirós.

El cuarto duelo fue la victoria por 4-2 de las Fighting Owls de la Academia Interamericana sobre las Águilas del Colegio Javier. Amelie Marach y Valentina Suero anotaron dobletes para las Fighting Owls, mientras que Luz Matthews hizo lo mismo para las Águilas.

El quinto encuentro fue triunfo de las Spartans del Colegio La Salle sobre el Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China por 2-1. Ivanna Mc Lean y Alessa Vergara anotaron para las Spartans, mientras que Reyna Villarreal lo hizo para el CEFI.

El último enfrentamiento fue entre las Dolphins del International School of Panama y el Colegio San Agustín, con victoria para las Dolphins por 2-1. Pilar Falasca marcó doblete para las Dolphins, y Andrea López anotó para el San Agustín.

Sub-10 Masculino: Goleadas, blanqueadas y empates

El primer duelo masculino fue la victoria 2-0 del Instituto Justo Arosemena sobre los Knights del Oxford School. Ambos goles fueron anotados por Isaac Guevara.

El segundo choque fue el triunfo 6-0 de los Dolphins de la International School of Panama sobre el Colegio Episcopal. Rodrigo Yagüe anotó un doblete, mientras que Lucca Haddeman, Matías Piqueras, Miguel Treviño y Fernando Peregrina marcaron uno cada uno.

En el tercer cotejo, los Coyotes del Oxford International School empataron 1-1 con los Mustangs del Panamerican School. Sebastián Ramírez anotó para los Coyotes, y Thiago Pérez lo hizo para los Mustangs.

El cuarto partido fue victoria 2-0 de los Grizzlies del United School of Panama contra las Águilas del Colegio Javier. Rama Chaaban y Christan Bernand White metieron los goles.

En el quinto enfrentamiento, los Green Panthers del Instituto Panamericano vencieron 4-0 a los Lions del Colegio Real. Ángel Martínez aportó un doblete, mientras que Alessandro Cedeño y Bastian Chang anotaron un gol cada uno.

El sexto duelo fue un partidazo entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Eagles de El Colegio de Panamá. Fernando Roy Sosa y Fernando Sánchez marcaron para la AIP, mientras que Gabriel Castillo y Matías López anotaron para los Eagles.

En el penúltimo duelo, los Brader Raiders y los Jaguars del Metropolitan School empataron 2-2. Por el Brader anotaron Enzo Giugno y Joaquín Dutari, mientras que Juan Martínez Higuera y Lucas Neira Doens lo hicieron por los Jaguars.

En el cierre de la jornada, los Spartans del Colegio La Salle se impusieron 5-0 sobre el Colegio San Agustín. Mateo Hurtado metió dos goles, Carlos Parra y Roy Mitre uno cada uno, y también hubo un autogol.

Detalles de la tercera fecha

Un total de 28 equipos y 14 partidos protagonizarán la tercera fecha de la Copa Talento Kids. La jornada entera se disputará el domingo 19 de octubre en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.