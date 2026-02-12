Goles y emoción marcan la cuarta fecha de la Atevo Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Umecit y Águilas Azules protagonizan la jornada de la Atevo Cup con goleadas y un vibrante empate Sub-16 antes del receso de Carnaval.

Este miércoles se jugó la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup y, por motivo de los feriados nacionales, también fue la única de la segunda semana, con la disputa de tres partidos divididos entre las categorías Sub-14 y Sub-16.

Sub-14: Goleadas y blanqueadas definen la segunda semana

El primer partido de la triple cartelera lo disputaron el Club Deportivo Social y la división Sub-14 de Umecit F.C., con victoria por 2-0 para Umecit. Desde el inicio, Umecit fue estableciendo su dominio en el campo de juego.

A pesar de tener el control absoluto durante gran parte del encuentro e ir generando oportunidades e inclinando la cancha, el gol se hizo esperar. El marcador finalmente se abrió sobre el final de la primera parte.

Cuando se jugaban 26 minutos del primer tiempo, Lucas Zambrano recuperó el balón en el mediocampo. Apoyándose en Ian Zamora, quien rápidamente le devolvió el balón, Zambrano emprendió una corrida por el costado derecho que le permitió ingresar en solitario al área chica y rematar cruzado para colocar la pelota al segundo palo y anotar el primer gol.

El marcador al descanso era un merecido 1-0 a favor de Umecit, que había sido superior durante los primeros 30 minutos.

El dominio de Umecit continuó en la segunda parte, pero, al igual que en el primer tiempo, el segundo tanto se hizo esperar.

Desde una zona similar a la del primer gol, Ian Zamora sacó un potente disparo desde el costado derecho del área chica. La pelota se coló entre los tres palos, sentenciando el partido con un merecido 2-0 para Umecit, que sumó su primera victoria en el torneo.

El segundo partido Sub-14 de la jornada fue victoria para la Academia Águilas Azules por 3-0 sobre el Atlético Panamá Viejo. De principio a fin, las Águilas fueron ampliamente superiores.

El primer gol llegó al quinto minuto. Un error defensivo dejó la pelota servida a Juan Martínez, quien solo tuvo que empujarla para abrir el marcador.

El segundo llegó 13 minutos después. Al minuto 18, Joel Jiménez conectó de cabeza tras un tiro de esquina para el 2-0, aumentando la ventaja de las Águilas, que mostraban contundencia en ataque.

Las Águilas Azules sellaron la goleada al minuto 52. Otro error defensivo del Panamá Viejo, tanto de la zaga como del arquero, derivó en el tercer tanto. Lucas Ortega solo tuvo que empujar la pelota para sentenciar el 3-0.

Sub-16: Empate con emociones al límite entre Umecit y Águilas Azules

El único enfrentamiento Sub-16 de la jornada fue un empate sumamente entretenido entre Umecit y la Academia Águilas Azules.

Después de unos primeros minutos equilibrados, Umecit se adelantó en el marcador al minuto 26. Yassir Fernández remató de primera desde el punto penal para irse al descanso arriba 1-0.

Poco después de iniciado el segundo tiempo, un autogol al minuto 32 le dio el empate a las Águilas Azules.

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría 1-1, reapareció el gol. Umecit volvió a tomar la delantera al minuto 56. Víctor Muñoz, mediante un tiro libre, marcó un golazo clavando la pelota en el ángulo derecho para el 2-1 transitorio.

Parecía que el encuentro se definiría así, pero la Academia Águilas Azules no se rindió y el esfuerzo dio frutos apenas dos minutos después con el tanto del empate.

Edgar Cassasola marcó un gol olímpico, ya que el arquero capturó el balón detrás de la línea de gol. Esto significó el 2-2 final, un resultado acorde a lo mostrado en el terreno de juego.

Receso para volver con todo

La Atevo Cup se toma un receso por motivo de los Carnavales, pero regresará con fuerza. El Torneo Apertura volverá a las canchas el sábado 21 de febrero con el inicio de la acción en las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12.