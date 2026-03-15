Goles y goleadas marcan jornada sabatina de la Atevo Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La jornada sabatina de la Atevo Cup dejó goles, goleadas y partidos vibrantes en las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12 en el Eagles Stadium.

Este sábado se disputó la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Atevo Cup en las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12, con todos los encuentros celebrados en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8: goles, goleadas y blanqueadas

La Academia Suárez venció 2-0 al Club Deportivo Social Ciudad en el primer enfrentamiento de la categoría. Thiago Mindreau fue la figura del partido al anotar un doblete en la victoria.

En el segundo partido, el Club Internacional de Fútbol de Panamá derrotó 4-1 a la Academia del Club Atlético Independiente. Tomás López, Nicolás González y Dylan Figueroa —con doblete— marcaron para el Inter, mientras que Thiago Rodríguez descontó para el CAI.

El último duelo de la categoría terminó en un partidazo ganado por la Academia Costa del Este 4-3 sobre el Plaza Amador. Mateo Romagosa anotó un doblete, mientras que André Voloj y Román García de Paredes también marcaron para Costa del Este. Por Plaza Amador anotaron Milán Padilla, Jamlucas Castillo y Jesús Caicedo.

Sub-10: goles, goles y más goles

El primer partido de la categoría Sub-10 terminó con triunfo del Plaza Amador por 5-4 sobre Brisas Fútbol Academy. Rami Chaaban y Ángel Solís marcaron dobletes, mientras que Ian Fernando anotó el quinto gol. Por Brisas marcaron Emanuel Figueroa, Luis Rufferman y Maykell Peña (doblete).

En el segundo encuentro, el Barcelona Soccer School venció 4-2 a la Academia Fénix. Los goles del Barcelona fueron de Isaac Guevara, Johan Marañón, Richard Martínez y Karim Guerrero, mientras que Isaías Cedeño anotó dos goles para Fénix.

El tercer partido terminó con victoria 3-0 del Atlético de Madrid sobre el Inter. Rodrigo Yagüe fue la figura con doblete, mientras que Asaf Ortega completó la cuenta.

En el cuarto duelo, la Academia Costa del Este superó 2-1 a Soccer10. Jonathan Macías e Ignacio Villanueva marcaron para Costa del Este, mientras que Eliel Fernández descontó para Soccer10.

El penúltimo encuentro de la categoría terminó con victoria 5-1 de la academia del CAI sobre la Academia Suárez. Jeankiera Mosquera, Evans Morris y Azael Mendoza marcaron, mientras que Eydeen Caballero anotó un doblete. Benicio Del Giudice descontó por Suárez.

En el último partido Sub-10 de la jornada, Evolution Fútbol Academy derrotó 2-0 al Club Deportivo Social Ciudad con goles de Alexander Tejeira y Zael Rodríguez.

Sub-12: goleadas, blanqueadas y un empate

El Plaza Amador venció 6-0 a la academia del Club Atlético Independiente en el primer partido de la categoría. Jheremy Duarte lideró la goleada con un triplete, mientras que Noel Casis, Luis Medrano y Justine Ortega también marcaron.

La Academia Panamá Viejo derrotó 5-0 al Club Internacional de Fútbol de Panamá en el segundo duelo. Abner Aji, Josmar Londoño y Adalberto Barriteau anotaron un gol cada uno, mientras que Gael Grimaldo aportó un doblete.

El tercer partido dejó el primer empate de la jornada, con 1-1 entre la Academia Brunet Hay y la Academia Suárez. Matías Green anotó para Suárez y Carlos Caballero igualó para Brunet Hay.

En el cuarto encuentro, la Academia Costa del Este superó 3-2 al Barcelona Soccer School. Daniel Sebastián, Isaac Salazar y un autogol marcaron para Costa del Este, mientras que David Salas y Abraham Guevara anotaron para el Barcelona.

El penúltimo partido fue victoria 4-1 de Soccer10 sobre Evolution Fútbol Academy. Hamsik Quezada anotó un doblete, mientras que Ricardo De la Guardia y Jeremy Jiménez marcaron los otros goles. Kadir Aguilar anotó para Evolution.

El último enfrentamiento de la jornada terminó con victoria 4-1 del Atlético de Madrid sobre el Club Deportivo Social Ciudad. Pol Casas, Gerrard De los Ríos (doblete) y Dagoberto Díaz marcaron para el Atlético, mientras que Maickell Linares descontó para Ciudad.