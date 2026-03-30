Golpe doble: caen Veraguas y Los Santos tras un sábado caótico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La jornada 14 estuvo marcada por secuelas del incidente, con derrotas de Veraguas y Los Santos y una tabla que sigue completamente abierta.

La jornada se jugó bajo tensión y con secuelas aún visibles de lo ocurrido el sábado en Las Tablas.

Este domingo se jugó la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, bajo la sombra del desafortunado incidente en el partido entre Veraguas y Los Santos, que dejó heridos, suspendidos y un desenlace aún por definirse.

Colón volvió a sumar una victoria importante en sus aspiraciones por clasificar a la Serie de 8, derrotando a Coclé por 8-3 en el estadio Remón Cantera. Con el triunfo, Colón quedó con récord de 8-6, mientras que Coclé mantiene foja de 7-7.

En uno de los partidos más emocionantes del día, Darién volvió a sorprender al vencer a los líderes de Panamá Oeste por 10-8 en el estadio de Metetí. Con la victoria, Darién quedó con récord de 7-6, mientras que Panamá Oeste bajó a 9-5, aunque se mantiene en la parte alta en un triple empate.

En el batacazo de la jornada, la novena de Panamá Este ganó apenas su segundo partido de la temporada, sorprendiendo a Panamá Metro por 8-5 en el Rod Carew. El triunfo dejó a Panamá Este con foja de 2-12, mientras que Metro bajó a 7-6.

En otro partido clave, Herrera venció 5-1 a Chiriquí Occidente en el estadio Glorias Deportivas. Esto dejó a Herrera con récord de 8-5 y mantuvo a Occidente en el fondo de la tabla con foja de 2-12.

Apenas un día después del grave incidente en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández de Las Tablas, Veraguas cayó 4-2 ante Bocas del Toro en el Calvin Byron. Con este resultado, los veragüenses quedan con récord de 7-5, mientras que Bocas se mete en un triple empate en la cima con 9-5.

Por su parte, Los Santos también cayó, esta vez por la mínima 1-0 ante Chiriquí en el Roberto “Flaco Bala” Hernández. Los santeños quedan con foja de 6-7, mientras que Chiriquí se mantiene en el grupo de líderes con récord de 9-5.

Una tabla al rojo vivo rumbo al cierre

Nada está escrito en un Campeonato Nacional de Béisbol Mayor más parejo que nunca, en el que solo tres juegos separan al décimo lugar del primero.

La recta final está por iniciar y casi todos los equipos mantienen opciones reales de pelear por los puestos más altos de la tabla.

Partidos de esta noche

Esta noche se juega otra cartelera completa del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, con la disputa de seis partidos alrededor del territorio nacional. Todos se jugarán a partir de las 7:00 p.m. bajo el siguiente itinerario:

Coclé vs. Panamá Oeste - Estadio Mariano Rivera

Herrera vs. Bocas del Toro - Estadio Calvin Byron

Colón vs. Panamá Este - Estadio Rod Carew

Chiriquí vs. Veraguas - Estadio Omar Torrijos

Panamá Metro vs. Darién - Estadio Metetí

Los Santos vs. Chiriquí Occidente - Estadio Glorias Deportivas