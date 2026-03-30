Panamá, 30 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Golpe doble: caen Veraguas y Los Santos tras un sábado caótico

    La jornada 14 estuvo marcada por secuelas del incidente, con derrotas de Veraguas y Los Santos y una tabla que sigue completamente abierta.

    Jaime Heilbron Ortega
    Golpe doble: caen Veraguas y Los Santos tras un sábado caótico
    Tanto Veraguas (izq.) como Los Santos (der.) perdieron el domingo, un día después del incidente ocurrido en el partido entre sí. Cortesía: Fedebeis.

    La jornada se jugó bajo tensión y con secuelas aún visibles de lo ocurrido el sábado en Las Tablas.

    Este domingo se jugó la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, bajo la sombra del desafortunado incidente en el partido entre Veraguas y Los Santos, que dejó heridos, suspendidos y un desenlace aún por definirse.

    Colón volvió a sumar una victoria importante en sus aspiraciones por clasificar a la Serie de 8, derrotando a Coclé por 8-3 en el estadio Remón Cantera. Con el triunfo, Colón quedó con récord de 8-6, mientras que Coclé mantiene foja de 7-7.

    En uno de los partidos más emocionantes del día, Darién volvió a sorprender al vencer a los líderes de Panamá Oeste por 10-8 en el estadio de Metetí. Con la victoria, Darién quedó con récord de 7-6, mientras que Panamá Oeste bajó a 9-5, aunque se mantiene en la parte alta en un triple empate.

    En el batacazo de la jornada, la novena de Panamá Este ganó apenas su segundo partido de la temporada, sorprendiendo a Panamá Metro por 8-5 en el Rod Carew. El triunfo dejó a Panamá Este con foja de 2-12, mientras que Metro bajó a 7-6.

    En otro partido clave, Herrera venció 5-1 a Chiriquí Occidente en el estadio Glorias Deportivas. Esto dejó a Herrera con récord de 8-5 y mantuvo a Occidente en el fondo de la tabla con foja de 2-12.

    Apenas un día después del grave incidente en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández de Las Tablas, Veraguas cayó 4-2 ante Bocas del Toro en el Calvin Byron. Con este resultado, los veragüenses quedan con récord de 7-5, mientras que Bocas se mete en un triple empate en la cima con 9-5.

    Por su parte, Los Santos también cayó, esta vez por la mínima 1-0 ante Chiriquí en el Roberto “Flaco Bala” Hernández. Los santeños quedan con foja de 6-7, mientras que Chiriquí se mantiene en el grupo de líderes con récord de 9-5.

    Una tabla al rojo vivo rumbo al cierre

    Nada está escrito en un Campeonato Nacional de Béisbol Mayor más parejo que nunca, en el que solo tres juegos separan al décimo lugar del primero.

    La recta final está por iniciar y casi todos los equipos mantienen opciones reales de pelear por los puestos más altos de la tabla.

    Partidos de esta noche

    Esta noche se juega otra cartelera completa del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, con la disputa de seis partidos alrededor del territorio nacional. Todos se jugarán a partir de las 7:00 p.m. bajo el siguiente itinerario:

    • Coclé vs. Panamá Oeste - Estadio Mariano Rivera

    • Herrera vs. Bocas del Toro - Estadio Calvin Byron

    • Colón vs. Panamá Este - Estadio Rod Carew

    • Chiriquí vs. Veraguas - Estadio Omar Torrijos

    • Panamá Metro vs. Darién - Estadio Metetí

    • Los Santos vs. Chiriquí Occidente - Estadio Glorias Deportivas

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Diputados y Mayer Mizrachi aterrizan en el portaaviones USS Nimitz y conocen su operación. Leer más
    • Campeona panameña expone su título mundial ante la venezolana Fernández este sábado en Managua. Leer más
    • Panameña Nataly Delgado impone su clase y retiene título interino AMB supermosca. Leer más
    • Pago del PASE-U 2026 sigue en validación: el Ifarhu informa sobre el proceso. Leer más
    • Subir tasa a pasajeros en tránsito sacaría a Panamá del mapa de las aerolíneas y frenaría el turismo. Leer más
    • El portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley llegan a la bahía de Panamá. Leer más
    • Doce años, 26 mil piezas y una promesa: el Marta podría abrir en diciembre. Leer más