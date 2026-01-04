Gómez y Moreno guían a Coclé a un debut sin ‘hit’ en el torneo Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los serpentineros dominaron desde el montículo y dejaron a Colón sin imparables, mientras que Ricardo Acosta llegó a la cifra de los 100 imparables.

El actual bicampeón Coclé comenzó con autoridad su camino en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, al imponerse la noche del sábado 3 de enero por blanqueada de 6-0 sobre Colón, en un partido marcado por el dominio absoluto desde la lomita, con un partido sin hit ni carrera, en el estadio José Remón Cantera.

Coclé es el actual bicampeón de la categoría juvenil. Foto: Cortesía/Fedebeis

La gran figura de la noche fue Dereck Gómez, quien firmó una joya monticular al trabajar 7.2 episodios, permitiendo solo una base por bolas, ponchando a siete rivales y sin conceder imparables, en una labor de 86 lanzamientos. El sin hit se completó con el relevo de Maykol Moreno, quien se encargó de 1.1 entradas, sellando una presentación perfecta del cuerpo de lanzadores coclesanos.

“Es un partido importante para mí, el primero de la temporada. Me llena de satisfacción esta victoria. Tenemos un buen bateo y conseguimos la victoria. Me sentí cómodo con mi recta”, expresó Gómez, quien está en su quinta campaña en el béisbol juvenil.

Según estadísticas del historiador José Otero, Gómez tiene foja de 27-6 y puede convertirse en el primer tirador en llegar a las 30 victorias en esta categoría.

Desde la ofensiva, Ricardo Acosta también tuvo una noche especial. El pelotero se fue de 4-2, anotó dos carreras y alcanzó el imparable número 100 de su carrera en campeonatos juveniles, consolidándose como uno de los bates históricos de la categoría.

“El ‘profe’ me ha dado toda la confianza y siempre agradecido”, señaló Acosta, quien se une al grupo de 24 peloteros que logrado esta hazaña.

Ricardo Acosta llegó a la marca de los 100 imparables en la categoría juvenil. Foto: Cortesía/Fedebeis

Según datos de Otero, Acosta se convirtió en el quinto pelotero coclesano en llegar a esta marca. Los cuatro primeros fueron Jordan Agrazal (2019), Julio González (2019), Jean Arnáez (2020) y Luis Escudero (2024).

Al ver el desempeño de de sus jugadores, Rodrigo Merón, director de la Leña Roja, resaltó el trabajo colectivo de su equipo, especialmente el desempeño desde el montículo, una de las claves históricas del éxito de la novena coclesana.

“Los muchachos han hecho un gran trabajo, jugaron una gran pelota. Un gran pitcheo de Dereck y el relevo de Maykol. Eso es lo que buscamos mejorar cada día", afirmó el estratega.