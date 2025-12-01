Gonzalo García destacó la reacción de sus jugadores contra ante Uruguay

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de caer en el último segundo en un final dramático, el entrenador de la selección de baloncesto de Panamá, Gonzalo García, destacó los ajustes y la transformación que mostró su equipo en Montevideo, donde rozó la hazaña antes de perder el domingo 30 de noviembre por 84-82 ante Uruguay, en la segunda jornada de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2027.

En conferencia de prensa, García fue claro al indicar que el equipo dio un giro total respecto a la dura derrota por 93-60 sufrida el pasado jueves 27 de noviembre en la arena Roberto Durán.

“Fue un partido que se definió por detalles. Creo que tuvimos gran parte del control del juego durante 39 minutos”, afirmó García, quien reconoció el gran cierre del rival.

“Uruguay encontró efectividad en el último cuarto, jugó con una intensidad que no pudimos soportar”, añadió.

García explicó que, más allá del resultado, el rendimiento colectivo evidenció un cambio significativo.

“Rescato el cambio de mentalidad que tuvimos para este juego comparado con el primero. Lo hicimos de buena manera; lamentablemente no nos alcanzó”, señaló García.

“Corregimos unos errores tácticos ofensivos, sobre todo en la ocupación de espacios. Lo habíamos hecho muy mal en el primer partido; acá lo hicimos bastante mejor. Era recobrar la confianza”, indicó.

Aunque la derrota dejó un sabor amargo, García destacó que el plan de juego se ejecutó casi a la perfección.

“El partido lo planeamos de esta manera. Se dio más o menos como se había planeado. Era vital la victoria y los detalles se dieron en el aspecto defensivo”, mencionó.

Panamá ofreció una versión mucho más sólida que la del jueves, mostrando intensidad, orden y una disposición combativa que le permitió dominar por largos tramos del encuentro.

La entrega quedó personificada en figuras como Jhivvan Jackson, líder anotador con 29 puntos, Eric Romero con 13 y Akill Mitchell con 12. Por los locales, Joaquín Rodríguez brilló con 29 unidades.

Panamá mantiene intactas sus posibilidades en el grupo, pero la próxima ventana será determinante.

El equipo visitará a Cuba el 26 de febrero, en un duelo directo por la clasificación, y enfrentará a Argentina el 1 de marzo.