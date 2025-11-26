Gonzalo García llamó a sus guerreros para iniciar la eliminatoria mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico argentino Gonzalo García anunció la lista de los 12 jugadores que enfrentarán este jueves a Uruguay en la arena Roberto Durán (8:40 p.m.), en la primera ventana de la eliminatoria mundialista para Catar 2027.

Entre los convocados están Jhivvan Jackson, Ricardo Lindo Jr., Eric Romero, Akil Mitchell, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, Justin Quintero, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amílcar Sánchez, Daniel Girón y Roberto Armstrong.

De igual forma, García estará acompañado por un staff técnico conformado por Imanol Hernández Cané, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe, además del preparador físico Manuel Álvarez, el médico Gilberto Llerena, Grerys Soto como fisioterapeuta, José Miguel Samudio como utilero y Jamaal Levy como Team Leader.

Este mismo grupo de jugadores se medirá nuevamente al quinteto charrúa el domingo 30 de noviembre, en el Antel Arena de Montevideo, a partir de las 7:40 p.m.

La Copa del Mundo FIBA 2027 será la primera edición con 32 selecciones. Cabe mencionar que este clasificatorio también otorgará boletos directos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.