Gonzalo se disfraza de Mbappé en la goleada del Real Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un triplete en el día soñado de Gonzalo García, representando el anhelo de cualquier canterano que disfruta del partido de su vida en el Santiago Bernabéu, impulsó a un Real Madrid guiado en el arranque por Vinícius ante la ausencia de Kylian Mbappé, con una goleada (5-1) balsámica previa a la Supercopa de España a un Real Betis que se conectó tarde al partido.

En enero la presión en torno al Real Madrid se siente. Comenzar el año a siete puntos del Barcelona aumenta la trascendencia de cada encuentro. Debía responder el equipo de Xabi Alonso ante el único equipo que no había perdido de visitante, el Betis, y sin su gran referente, Kylian Mbappé, apareció Gonzalo.

💪 Goleada y ‘hat-trick’ de @gonzalo7garcia_ en el primer partido del año. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 4, 2026

Los focos apuntaban a Vinícius. Era el momento de asumir el liderazgo del pasado y en el reencuentro con la afición del Bernabéu, los silbidos con los que cerró el 2025 se transformaron en aplausos desde la primera acción en la que, con actitud, demostró que aceptaba el reto. La ausencia de Mbappé le espoleó. Y al resto de sus compañeros también. Al menos en un arranque intimidatorio que hizo pequeño al Betis.

MADRID, 04/01/2026.- El delantero del Real Madrid Gonzalo García celebra su tercer gol, cuarto del equipo, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Sergio Pérez

Todos dieron un poco más de lo que habitualmente dan cuando sienten la tranquilidad de jugar con Mbappé, el seguro del gol. La energía que demanda Xabi conectó al equipo con la afición. Año nuevo y nuevas energías. No fueron eternas. Se fueron desvaneciendo desde el primer gol, pero el Real Madrid dejó 20 minutos iniciales de esperanza a su afición antes de la Supercopa.

La elección de laterales le costó cara a Pellegrini. Ángel Ortiz fue superado una vez tras otra por Vinícius, sin ayudas de Antony, y Ricardo Rodríguez sufrió ante Rodrygo. Sin Mbappé, la apuesta natural fue Gonzalo García. La figura de un 9 puro fijó centrales y permitió a ‘Vini’ pegarse al costado para recuperar el desequilibrio perdido.

De sus acciones repletas de desborde y velocidad, nacieron las acciones que sirvieron de aviso hasta el premio. El disparo lejano potente de Fede Valverde, la acción defensiva de Natan para alejar del gol al que más lo merecía, Vinícius y ya quince duelos sin marcar, un chut de Bellingham y dos acciones de Camavinga en las que tardó en armar la pierna para el golpeo.

Entre medias un penalti pedido por Vinícius, en una pugna con Deossa que no pareció de suficiente intensidad para el derribo, como en la falta de Ortiz, viviendo una pesadilla en la marca del brasileño que dio origen a un premio merecido. El servicio en la falta lateral de Rodrygo y el desmarque de delantero de Gonzalo para engañar a Ricardo Rodríguez en la marca en el segundo palo. De cabeza cruzó su remate pegado al palo. Como en el Mundial de Clubes, el canterano aprovechaba un día sin Mbappé.

La bofetada despertó al Betis que fue encontrando el equilibrio que necesitaba agarrándose también a la falta de autoridad del Real Madrid para gobernar un partido de inicio a fin. El aumento de posesión, el paso al frente dado, no dejó acciones de peligro en área rival. La mayor la desbarató Fede Valverde cuando Ruibal ya saboreaba el gol. Los intentos llegaron con disparos desde fuera del área de Antony y de Deossa hasta en tres ocasiones.

En el segundo acto necesitó menos tiempo el Real Madrid para sentir, erróneamente, el partido sentenciado. Le bastaron once minutos. Suficiente para que Gonzalo pasase de perder un balón que provocaba una rápida transición y el descubrimiento de una fragilidad alarmante de los centrales, que desaprovechaba Cucho Hernández por un resbalón en el momento clave del golpeo, a marcar su segundo de la tarde.

En la frontal del área, con demasiado espacio entre Natan y Bartra, apareció Gonzalo para dormir con el pecho un centro de Fede Valverde y enganchar el balón en el aire con un derechazo imparable. Era su día. El mejor partido con el primer equipo de un delantero centro canterano, con toda la dificultad que conlleva brillar en esa posición en un equipo como el Real Madrid.

La endeblez defensiva bética se terminó de confirmar a balón parado. Era el minuto 56 cuando todos miraron como Raúl Asencio cabeceaba libre de marca la segunda asistencia de Rodrygo. 3-0 y la falsa sensación madridista de partido cerrado a cuatro días de la Supercopa de España.

Y no está el Real Madrid para desconexiones. En cuanto se desenchufó y bajó la intensidad, el Betis mostró que no se daría por vencido. Todo arrancó con una falta de Lo Celso que repelió el poste sin que encontrase rematador y la aparición habitual de Courtois. Una parada a Marc Roca, puños al disparo de Ruibal e impotencia a la tercera.

Con pausa en la definición, tras el pase a su desmarque de Ruibal, el Cucho regateó a Courtois y esperó al momento justo del golpeo a la red. Había partido porque los cambios de Pellegrini rendían. Rodrigo Riquelme aumentaba el peligro y exigía al portero belga cuando ya sonaban los silbidos en el estadio. Ni un día tranquilo en el Bernabéu.

Otro disparo raso de Courtois y uno a la madera de Riquelme dieron paso al movimiento valiente de Xabi Alonso. Sentó a Vinícius, con quien la tiene tomada el Bernabéu que nuevamente dedicó silbidos a su futbolista cuando salió del campo, y Rodrygo. Mantuvo al que era el cambio fácil, Gonzalo, y el canterano le devolvió la confianza con un taconazo para cerrar con bruillantes su triplete y un partido vistoso al que tuvo tiempo de aportar gol Fran García como extremo en el tiempo añadido.