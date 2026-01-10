Panamá, 10 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Fútbol

    Gonzalo Soto es el nuevo director técnico del Herrera FC

    El experimentado entrenador asume el reto con el conjunto herrerano tras su destacado trabajo al frente del Veraguas United.

    Humberto Cornejo
    Gonzalo Soto es el nuevo director técnico del Herrera FC
    Gonzalo Soto en su presentación como nuevo técnico de Herrera. Foto: Tomada de herrerafc_c6

    Gonzalo Soto fue anunciado como el nuevo director técnico del Herrera FC para el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en una apuesta del conjunto herrerano por la experiencia y el conocimiento del balompié nacional.

    “Herrera Fútbol Club da la más cordial bienvenida al profesor Gonzalo Soto, quien asumirá el cargo de director técnico para la presente temporada. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo proceso al frente de nuestra institución”, señaló el comunicado del club.

    Soto llega a Herrera FC luego de una destacada campaña con Veraguas United, equipo al que condujo hasta las semifinales del Torneo Clausura 2024, firmando una de las mejores actuaciones del club en la LPF.

    El entrenador panameño cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol nacional, habiendo dirigido a clubes históricos como Tauro FC, San Francisco FC y Atlético Nacional. Además, tuvo una experiencia internacional al estar al frente del Carmelita de Costa Rica.

    Entre sus mayores logros figuran los títulos obtenidos con Tauro FC en los torneos Apertura y Clausura 2003, que lo consolidaron como uno de los técnicos más exitosos de su generación.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

