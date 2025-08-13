Panamá, 13 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LALIGA

    Gourlay: “Nadie querría ver un Valencia-Barça en Miami, pero hay mucha presión comercial”

    EFE
    El director general de fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, durante su primera rueda de prensa, en Mestalla. EFE/Manuel Bruque

    El director general de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, expresó que la posible celebración del Villarreal-Barcelona en Miami es “una cuestión peliaguda” y comentó que “nadie querría ver un Valencia-Barça en Miami, pero en el fútbol hay mucha presión comercial”.

    “Por un lado están las ventajas comerciales y por otro están los aficionados. Hay ventajas comerciales porque este tipo son ingresos que se pueden invertir en el club”, dijo en su primera rueda de prensa este miércoles en la que explicó los objetivos del club.

    “Habría que encontrar un equilibrio entre la parte comercial y los aficionados. Quiero que estén contentos pero expandir la marca sube los ingresos de un club”, añadió.

    El directivo escocés del Valencia recalcó cómo el Chelsea se va a beneficiar de ganar el Mundial de Clubes, que ha dado un premio de unos 150 millones.

    Esta semana la junta directiva de la Federación Española, a petición de La Liga, ha pedido a la UEFA y a la FIFA que autoricen la disputa de ese encuentro entre el Villarreal y el Barcelona, previsto para el 20 de diciembre en La Cerámica, en Miami.

    El presidente del Villarreal se ha mostrado muy satisfecho porque cree que expandirá la marca del club y de la Liga y ha ofrecido billetes de avión gratis a los abonados que quieran ir o un descuento del 20% en el abono. En cambio, el Real Madrid ha pedido que no se autorice y ha señalado que supone una ventaja para el Barcelona porque jugaría un partido menos como visitante.

    EFE

    Agencia de noticias


