Gourlay: “Nadie querría ver un Valencia-Barça en Miami, pero hay mucha presión comercial”

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director general de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, expresó que la posible celebración del Villarreal-Barcelona en Miami es “una cuestión peliaguda” y comentó que “nadie querría ver un Valencia-Barça en Miami, pero en el fútbol hay mucha presión comercial”.

“Por un lado están las ventajas comerciales y por otro están los aficionados. Hay ventajas comerciales porque este tipo son ingresos que se pueden invertir en el club”, dijo en su primera rueda de prensa este miércoles en la que explicó los objetivos del club.

“Habría que encontrar un equilibrio entre la parte comercial y los aficionados. Quiero que estén contentos pero expandir la marca sube los ingresos de un club”, añadió.

🚨❌Comunicado OFICIAL del Real Madrid. El club se opone abiertamente a que FC Barcelona-Villarreal por La Liga se dispute en Miami.



“La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos” pic.twitter.com/DEGmhsLavA — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 12, 2025

El directivo escocés del Valencia recalcó cómo el Chelsea se va a beneficiar de ganar el Mundial de Clubes, que ha dado un premio de unos 150 millones.

Esta semana la junta directiva de la Federación Española, a petición de La Liga, ha pedido a la UEFA y a la FIFA que autoricen la disputa de ese encuentro entre el Villarreal y el Barcelona, previsto para el 20 de diciembre en La Cerámica, en Miami.

El presidente del Villarreal se ha mostrado muy satisfecho porque cree que expandirá la marca del club y de la Liga y ha ofrecido billetes de avión gratis a los abonados que quieran ir o un descuento del 20% en el abono. En cambio, el Real Madrid ha pedido que no se autorice y ha señalado que supone una ventaja para el Barcelona porque jugaría un partido menos como visitante.