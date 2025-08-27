Panamá, 27 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    PREMIER LEAGUE

    Graham Potter empeora el trabajo de Lopetegui en el West Ham

    EFE
    Graham Potter, director técnico del West Ham, vive un presente incierto. EFE/EPA/VINCE MIGNOTT

    Todo apunta a que el primer entrenador en ser despedido en la Premier League será Graham Potter. Es el favorito en las apuestas a irse y su equipo, el West Ham United, ha perdido los dos primeros partidos de Premier League y este martes, además, fue eliminado en la Copa de la Liga.

    Los números de Potter ya empeoran los de Julen Lopetegui, su predecesor en el conjunto ‘Hammer’. El técnico vasco, que fichó por los londinenses tras lucirse en el Wolverhampton Wanderers, al que cogió colista y salvó en la temporada 2022-2023, fue despedido a principios de año tras menos de media temporada en el cargo. La directiva le prometió tiempo y paciencia, pero no fue así.

    Los malos resultados y la presión externa, que no entendía por qué David Moyes, el hombre que les dio el primer título en cuatro décadas, había sido sustituido por un técnico español, socavaron el trabajo de Lopetegui, que el 8 de enero se despedía del equipo.

    Entonces llegó Potter, con un currículum irregular. Lo hizo bien en el Brighton & Hove Albion, aunque luego Roberto de Zerbi mejoró sus resultados con los ‘Seagulls’, pero fracasó en el Chelsea, donde fue despedido a los pocos meses.

    Pese a contar con el beneplácito de la prensa inglesa, que le veía como un potencial candidato para el banquillo de la selección, los primeros 22 partidos de Potter con el West Ham no han mejorado lo que hizo Lopetegui.

    El técnico inglés ha perdido doce encuentros, empatado cinco y ganado otros cinco. Apenas tiene un porcentaje de triunfos del 22,73 %. De todos los entrenadores que el West Ham ha tenido en la era Premier League, es decir, desde 1992, solo Avram Grant empeora sus números en liga.

    En comparación con Lopetegui, el español perdió diez, ganó siete y empató cinco, lo que supone un porcentaje de triunfos del 31,82 %. Lopetegui, además, heredó un West Ham de Moyes que venía de ganar solo cuatro partidos en 18 encuentros. El español frenó esa sangría, pero no tuvo tiempo para construir sobre ello. Después de navidades, la directiva sucumbió a la presión y lo despidió.

    Nos duele a todos y necesitamos que todo el mundo ayude”, dijo Potter este martes después de que el Wolves los eliminara de la Copa de la Liga. “El equipo lo está pasando mal en estos momentos y a todos nos duele. Os puedo asegurar que nadie está feliz con lo que está ocurriendo”.

    Con once goles encajados en tres partidos esta temporada, el equipo tocó fondo en la derrota por 1-5 en el London Stadium el pasado viernes, cuando muchos aficionados abandonaron el campo al descanso. El goteo de personas continuó con cada gol del Chelsea hasta el punto de que apenas quedaba nadie del West Ham en el campo cuando pitó el árbitro.

    Los pocos que se quedaron no dudaron en abuchear a un equipo que hace dos años estaba ganando la Conference League y que ahora empieza a ver que va a tener que volver a pelear por no descender.

    EFE

    Agencia de noticias


