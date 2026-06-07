Panamá, 07 de junio del 2026
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    Hípica

    Gratia Plena remata con fuerza y conquista el Handicap La Prensa - Mi Diario

    Guillermo Pineda G.
    Gratia Plena remata con fuerza y conquista el Handicap La Prensa - Mi Diario
    Gratia Plena se llevó los honores de la cuarta carrera del día en el Hipódromo Presidente Remón. LP/Anel Asprilla

    La yegua Gratia Plena sacó a relucir toda su velocidad en la recta final para quedarse este domingo con la victoria en el Handicap La Prensa - Mi Diario, disputado sobre 1,200 metros como parte de las actividades de la edición 97 del Clásico Presidente de la República en el Hipódromo Presidente Remón.

    Con la conducción de Josué Osorio, la hija de Salustio partió desde el carril nueve en una carrera que reunió a nueve ejemplares, luego del retiro de Profecía V antes de la competencia.

    A diferencia de otros compromisos, Gratia Plena no tomó la iniciativa desde la salida. Durante buena parte del recorrido se mantuvo fuera de las posiciones de privilegio y todavía al ingresar a la última curva no figuraba entre los tres primeros lugares de la prueba.

    Gratia Plena remata con fuerza y conquista el Handicap La Prensa - Mi Diario
    Basilio Fernández, gerente de operaciones, entrega el premio a los dueños de Gratia Plena. LP/Anel Asprilla

    Sin embargo, la pupila del entrenador Rodrigo Jaén encontró espacio en la recta decisiva y comenzó una poderosa carga que fue descontando terreno rápidamente sobre las punteras. Cuando parecía que Kris Taz tenía el triunfo asegurado, Gratia Plena desplegó un cambio de ritmo contundente para superarla en los metros finales y cruzar la meta en la primera posición.

    La victoria representó un nuevo éxito para la ejemplar criada en Haras San Miguel, que volvió a demostrar su capacidad de recuperación y fortaleza en los tramos decisivos de una competencia.

    El Handicap La Prensa - Mi Diario formó parte de la programación especial organizada alrededor del Clásico Presidente de la República, la prueba más importante del calendario hípico panameño y que este año celebró su edición número 97.

    Tras la carrera se realizó la ceremonia de premiación correspondiente. Basilio Fernández, gerente de operaciones de Corprensa, participó en la entrega de los premios a los propietarios y conexiones de la ganadora.

    Durante el acto, Fernández reiteró el respaldo de Corprensa al desarrollo de la hípica nacional y destacó la importancia de mantener espacios que permitan promover una de las actividades deportivas y tradicionales con mayor arraigo en Panamá.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


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