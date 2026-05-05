Panamá, 05 de mayo del 2026

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    Green Panthers, Potros, Fermi, Spartans y Raiders triunfaron en Liga Junior

    La Liga Junior completó su cuarta jornada con triunfos clave y tabla apretada, dejando al Enrico Fermi como líder en solitario del Grupo A y un liderato compartido en el Grupo B.

    Jaime Heilbron Ortega
    Green Panthers, Potros, Fermi, Spartans y Raiders triunfaron en Liga Junior
    El IPA y el Instituto Enrico Fermi lideran en Liga Junior después de cuatro fechas. Cortesía: Grupo10.

    Este domingo se disputó la cuarta fecha de la Liga Junior, con una cartelera de seis partidos en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

    En el primer encuentro, los Green Panthers del Instituto Panamericano vencieron 2-0 a los Lions del Colegio Real, con goles de Ángel Ibargüen y Nicolás Suárez.

    El segundo partido terminó en empate sin goles entre los Thunders del Instituto Atenea y los Tigers del Smart Academy, en un duelo marcado por la solidez defensiva.

    El tercer choque fue triunfo de los Potros del Thomas Jefferson School (2-0) sobre los Fighting Owls de la Academia Interamericana, con tantos de Jorge Serrano y Johao Gutiérrez.

    En el cuarto cotejo, el Instituto Enrico Fermi derrotó por la mínima a las Águilas del Colegio Javier, con un gol de Lukas Cabrera.

    El penúltimo encuentro fue victoria de los Spartans del Colegio La Salle (2-0) sobre los Mustangs del Panamerican School, con un doblete de Lucas González.

    El cierre de la jornada dejó el triunfo 3-1 de los Brader Raiders sobre los Dolphins del International School of Panama. Bruno Sierra marcó un doblete y André Franco añadió otro, mientras que Raúl Zarak descontó.

    Tras estos resultados, el Instituto Enrico Fermi lidera en solitario el Grupo A con nueve puntos, seguido por La Salle con ocho. En el Grupo B, el Metropolitan School y el Instituto Panamericano comparten la cima con siete unidades, seguidos por el Thomas Jefferson School con seis.

    Calendario de la quinta fecha

    La quinta jornada de la Liga Junior se disputará este domingo, con seis partidos en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte, bajo el siguiente itinerario:

    • El Colegio de Panamá vs Colegio Javier – 8:30 a.m.

    • Colegio La Salle vs International School – 9:30 a.m.

    • Colegio Brader vs Instituto Enrico Fermi – 10:30 a.m.

    • Metropolitan School vs Instituto Panamericano – 11:30 a.m.

    • Academia Interamericana vs Colegio Real – 12:30 p.m.

    • Thomas Jefferson School vs Smart Academy – 1:30 p.m.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


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