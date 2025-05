Gregg Popovich deja el banquillo de los Spurs tras 29 temporadas y 5 anillos

Gregg Popovich, el legendario entrenador de los San Antonio Spurs, ganador de cinco campeonatos de la NBA, anunció este viernes que deja el banquillo de la franquicia texana después de 29 temporadas.

Popovich estaba apartado del banquillo desde que sufrió un derrame cerebral el pasado 2 de noviembre.

Breaking: Gregg Popovich will no longer be head coach of the Spurs and is transitioning full-time to team president, sources told @ShamsCharania.



He is the NBA’s all-time winningest coach and winner of five NBA titles. pic.twitter.com/fN61eNgfIF