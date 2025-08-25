Gresca entre Argentina y República Dominicana marcó el domingo de AmeriCup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cierre del partido entre Argentina y República Dominicana por el Grupo C de la FIBA AmeriCup 2025 quedó empañado por una gresca entre jugadores de ambos equipos. Tras el fin del cronometro, que selló el triunfo dominicano por 84-83 en tiempo suplementario, se desató un cruce de empujones y golpes que reflejó la tensión acumulada durante un duelo vibrante y muy disputado.

El encuentro había sido de altísima intensidad desde el inicio. Argentina, que venía de superar con claridad a Nicaragua (94-70), se apoyó en el dominio de Francisco Cáffaro en la pintura y en la conducción de Gonzalo Corbalán, pero no pudo sostener las ventajas que llegó a tener en el marcador. La reacción dominicana llegó con triples de Jean Montero y David Jones, sumados al trabajo de Andrés Feliz y Ángel Delgado en los tableros.

La paridad se extendió hasta el cierre del tiempo regular, que finalizó igualado y obligó a jugar cinco minutos adicionales. En ese tramo, Dominicana golpeó en momentos clave y logró llevarse una victoria mínima pero de gran valor. Corbalán fue el máximo anotador argentino con 20 puntos y 7 asistencias, mientras que David Jones lideró a los caribeños con 20 unidades.

El desenlace, sin embargo, no fue el mejor. En medio de la frustración albiceleste por la derrota, varios jugadores se enfrascaron en un cruce que incluyó manotazos y forcejeos. Gonzalo Bressan terminó con una herida en el rostro y se espera un comunicado oficial de la FIBA sobre posibles sanciones.

El choque revivió una rivalidad creciente entre ambas selecciones, según reportaron medios argentinos.

En el clasificatorio al Mundial 2023, Dominicana sorprendió al remontar en Buenos Aires una diferencia de 17 puntos que dejó fuera a Argentina.

Argentina regresará a la cancha este lunes frente a Colombia, mientras que República Dominicana buscará seguir sumando en su camino hacia la segunda fase.

Por su parte, la Selección de Panamá tuvo jornada libre tras las contundentes derrotas sufridas ante Puerto Rico y Canadá, y cerrará este lunes su participación en el grupo frente a Venezuela.