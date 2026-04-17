Griezmann: ‘Queremos regalarnos la Copa que este vestuario se merece’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Griezmann lidera la ilusión del Atlético por conquistar la Copa del Rey, destacando unión del vestuario y respeto por una Real Sociedad renovada.

El delantero francés Antoine Griezmann aseguró este viernes que en el Atlético de Madrid quieren regalarse “la Copa que este vestuario se merece”, en alusión a la final de la Copa del Rey que disputarán este sábado en el Estadio La Cartuja ante la Real Sociedad.

El punta atlético, en la conferencia de prensa de la víspera del partido que tuvo lugar en el estadio sevillano antes del entrenamiento oficial del equipo, aseguró que está “muy feliz de jugar una final” y “preparado para afrontar un partido muy difícil, en el que habrá darlo todo en el campo”.

El francés, que el pasado marzo cumplió 35 años, insistió en que está “con mucha ilusión, ganas y alegría” de disputar este encuentro ante la Real, club del que destacó que le permitió abrirle “las puertas que en Francia” no le dieron, al recordar que llegó con 14 años y estuvo cinco temporadas en la formación guipuzcoana.

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Griezmann apuntó de esa etapa en la Real que no quiere pensar “mucho para llegar fresco”, pero sí resaltó del rival que “desde que llegó el nuevo entrenador -el estadounidense Pellegrino Matarazzo (pasado diciembre)- cambiaron”.

“Tiene un juego rápido y jugando por dentro. El año de (Gonçalo) Guedes es muy bueno, ya lo vi antes en el Valencia”, apuntó el francés sobre el delantero portugués de la Real.

El atlético restó importancia a que el conjunto vasco pueda estar más descansado al no haber jugado esta semana competición europea, lo que sí hizo el conjunto madrileño ante el Barcelona, y argumentó que “el hecho de haber pasado a las semifinales -de la Liga de Campeones- hace que se te olvide todo” el desgaste, porque “la gente está con confianza y alegría para entrenar y mañana para competir”.

"TENEMOS UN GENIO DEL FÚTBOL... OJALÁ QUE DIOS Y EL DESTINO LE DEN LO QUE ESTÁ BUSCANDO EN ESTE TIEMPO QUE LE QUEDA EN EL CLUB"



⭐El Cholo Simeone llenó de elogios a GRIEZMANN



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“No pienso si va a ser o no la última final con el Atlético. Es un partido que pocos jugadores pueden jugar y es una alegría y orgullo, por lo que solo espero dar mañana el nivel que esperamos”, subrayó el internacional francés.

Griezmann también destacó a la afición atlética y le dio “las gracias por todo el año que están dando”. “Es un empuje en los momentos difíciles, como se vio en el pasado partido ante el Barça”, apostilló.

“Es un partido bonito para los aficionados y espero darles una alegría”, destacó el veterano delantero, quien subrayó que ve en el vestuario atlético “un grupo muy enchufado, alegre, los que juegan y los que no, sin ninguna queja y enfocado en hacer un gran final de temporada”.