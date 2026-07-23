Panamá, 23 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 23 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Griezmann se estrena con gol y victoria en la MLS

    El primer gol de Griezmann en la MLS coincidió con el tanto 300 de su carrera en clubes.

    EFE
    Griezmann se estrena con gol y victoria en la MLS
    Con esta victoria, Orlando City escala a la décima posición del Este, con 17 puntos. Foto: orlandocitysc

    El delantero francés Antoine Griezmann se estrenó este miércoles en la MLS con un tanto en el contundente triunfo del Orlando City por 0-4 ante el San Jose Earthquakes.

    El gol de Griezmann en su estreno en la MLS fue además el número 300 de su carrera a nivel de clubes. El francés fue titular en el once del argentino Martín Perelman y disputó todo el partido.

    Griezmann convirtió el 3-0 en el 48. Recibió dentro del área tras un robo de balón y, rodeado por cuatro contrarios, se deshizo del primero con un recorte antes de batir al portero del San Jose.

    El defensor esloveno David Brekalo, el colombiano Iván Angulo y el paraguayo Braian Ojeda completaron la goleada ante el San Jose Earthquakes, colíder del Oeste junto al Vancouver.

    Con esta victoria, Orlando City escala a la décima posición del Este, con 17 puntos, a solo dos de los puestos de postemporada, que marca el DC United.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 14:27 Minsa alerta sobre productos falsificados para el dolor articular y pide suspender su uso de inmediato Leer más
    • 14:20 Griezmann se estrena con gol y victoria en la MLS Leer más
    • 14:20 Entregan restos de dos víctimas de la invasión de 1989; aún hay 27 casos pendientes de identificación Leer más
    • 14:00 El Barça hace oficial el fichaje de Karim Adeyemi hasta 2031 Leer más
    • 13:04 Capturan a hombre por presunta violación agravada durante años contra sus dos hijas en Ciudad Bolívar Leer más
    • 12:26 ANTAI sanciona a 198 servidores públicos y recomendó la destitución de 57 funcionarios  Leer más
    • 10:40 "Es una señal de alarma": la advertencia de la empresa hackeada por los modelos rebeldes de OpenAI Leer más
    • 05:02 El arte de la jáquima digital  Leer más
    • 05:00 Luis Suárez amarga el estreno de Lewandowski en la MLS ante un Inter Miami sin Messi Leer más
    • 05:00 Ministerio Público investiga presunto engaño en reclutamiento para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania Leer más