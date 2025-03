El panameño Víctor Griffith acelera su recuperación para volver con el St. Johnstone

El futbolista panameño Víctor Griffith está cada vez más cerca de volver al terreno de juego con el St. Johnstone, en la Premiership de Escocia.

El técnico del St. Johnstone, el finlandés Simo Valkari, expresó que al istmeño se le realizó una radiografía para conocer más sobre la lesión de tobillo.

“Afortunadamente, los resultados mostraron que no hay daño estructural, así que entrenará a fondo esta semana”, manifestó Valkari en una entrevista a The Courier.

Griffith sufrió la lesión el pasado 15 de febrero, en la derrota del St. Johnston 3-1 ante Kilmarnock, en el Rugby Park.

