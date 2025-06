Grupo de terror: Panamá buscará su pase al Mundial contra El Salvador, Guatemala y Surinam

La selección nacional de fútbol de Panamá ya tiene definidos sus rivales para la última etapa de la eliminatoria mundialista, tras celebrarse este jueves el sorteo oficial.

La Roja quedó ubicada en el grupo A, junto a El Salvador, Guatemala y Surinam, en una llave que promete competencia y exigencia desde el primer partido.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen, vienen de terminar la fase anterior como líderes del grupo D, luego de derrotar el martes 3-0 a Nicaragua, en el estadio Rommel Fernández.

El grupo B está conformado por Jamaica, Curazao, trinidad y Tobago y Bermuda; mientras que en el grupo C están las selecciones de Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua.

Esta fase de la eliminatoria, los primeros puestos de cada grupo clasifican al Mundial y los dos mejores segundos puestos clasifican al play-off para la fase final de la Copa del Mundo.

👀 These 12 nations have advanced to the final round of @Concacaf #FIFAWorldCup qualifying!#WeAre26