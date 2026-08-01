Grupo IDV adquiere el control del Chorrillo FC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El grupo tiene participación en clubes como Independiente del Valle, Atlético Huila, C.D. Numancia y Coritiba.

El fútbol panameño experimenta un movimiento estructural de impacto internacional tras la adquisición del control del Chorrillo FC por parte del Grupo Independiente del Valle (IDV), una organización reconocida por su modelo de desarrollo deportivo en la región.

A través de un comunicado oficial, el club confirmó la operación: “Chorrillo FC informa que el Grupo IDV ha adquirido el control del club, iniciando una nueva etapa para una de las instituciones con mayor tradición del fútbol panameño”.

El Grupo IDV ha consolidado su presencia internacional con participación en clubes como Independiente del Valle, Atlético Huila, C.D. Numancia y Coritiba. Su modelo se basa en la formación integral de futbolistas y la sostenibilidad de sus proyectos deportivos. En esa línea, el comunicado destaca que se trata de “un holding internacional con presencia en Ecuador, Colombia, Brasil y España, dedicado al desarrollo de proyectos de alto rendimiento”.

La dirigencia del club panameño subrayó que esta nueva etapa busca fortalecer la institución sin perder su esencia: “Esta incorporación representa un paso importante para el Chorrillo FC, respetando su historia, su identidad y el profundo vínculo que ha mantenido con la comunidad panameña desde su fundación en 1974”.

Asimismo, se plantean mejoras en infraestructura como parte del proyecto: “La Directiva ve con mucho entusiasmo la remodelación del estadio Maracaná, histórico hogar de Chorrillo FC, para que así el club pueda disputar nuevamente sus partidos como local”.

Además, la institución reafirmó su intención de integrarse activamente al ecosistema del fútbol nacional: “Chorrillo FC reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con Instituto Panameño de Deportes, Federación Panameña de Fútbol, Liga Panameña de Fútbol, la Liga PROM y demás instituciones vinculadas al desarrollo del fútbol”.