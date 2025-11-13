Guardia Presidencial de Guatemala custodiará a la selección panameña tras agresiones e insultos racistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Guardia Presidencial de Guatemala se encargará de garantizar la seguridad de los jugadores y del cuerpo técnico de la selección de fútbol de Panamá, se informó este jueves, luego de los incidentes de ayer.

Para tomar medida, se llevó a cabo una reunión entre directivos de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) con representantes de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y FiFA, para redoblar las medidas de seguridad del equipo panameño en su recorrido de ida y vuelta.

Las conversaciones para reforzar la seguridad de los panameños se dio luego de los incidentes que se registraron ayer miércoles en las inmediaciones del hotel donde está hospedado el equipo canalero, cuando fanáticos guatemaltecos agredieron a los jugadores y técnicos con gritos, amenazas, palabras obscenas y discriminatorias.

Además, de lanzar bengalas cerca de los jugadores cuando estos se disponían a abordar el bus que los transportó a la práctica de ayer.

Guatemala y Panamá se miden esta noche, a partir de las 9:00 p.m., en la quinta fecha de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026.

La seguridad para la delegación panameña también se garantiza tras el partido.

Información en desarrollo...