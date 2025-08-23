Panamá, 23 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MERCADO DE PASES

    Guardiola abre la puerta a Ederson, Gündogan y Akanji

    EFE
    EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

    Pep Guardiola, técnico del Manchester City, le ha abierto la puerta de salida del club a Ederson Moraes, Ilkay Gündogan y Manuel Akanji.

    El portero brasileño, que no fue convocado al debut liguero contra el Wolverhampton Wanderers, se quedó en el banquillo, mientras que James Trafford, alabado tras su gran partido ante el Wolves, salió de inicio contra el Tottenham Hotspur.

    Por su parte, Gündogan y Akanji se quedaron fuera de la convocatoria, a la espera de que solucionen su futuro en la última semana de mercado.

    El City se ha gastado cerca de 180 millones de euros en este mercado veraniego, mientras que ha ingresado 58 por las ventas de James McAtee, Yan Couto y Maximo Perrone, además de librarse de los salarios de Kevin de Bruyne, Jack Grealish y Kyle Walker.

    EFE

    Agencia de noticias

