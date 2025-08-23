Guardiola abre la puerta a Ederson, Gündogan y Akanji

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, le ha abierto la puerta de salida del club a Ederson Moraes, Ilkay Gündogan y Manuel Akanji.
El portero brasileño, que no fue convocado al debut liguero contra el Wolverhampton Wanderers, se quedó en el banquillo, mientras que James Trafford, alabado tras su gran partido ante el Wolves, salió de inicio contra el Tottenham Hotspur.
6 - This is only the sixth time under Pep Guardiola that Manchester City have trailed a Premier League home game by 2+ goals at half-time, with Tottenham now responsible for half of those (3/6), including three of the last four (also Jan 2023 & Nov 2024). Foe. pic.twitter.com/k0tUC96Waj— OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2025
Por su parte, Gündogan y Akanji se quedaron fuera de la convocatoria, a la espera de que solucionen su futuro en la última semana de mercado.
El City se ha gastado cerca de 180 millones de euros en este mercado veraniego, mientras que ha ingresado 58 por las ventas de James McAtee, Yan Couto y Maximo Perrone, además de librarse de los salarios de Kevin de Bruyne, Jack Grealish y Kyle Walker.