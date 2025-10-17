Panamá, 17 de octubre del 2025

    Fútbol

    Guardiola bromea sobre su futuro: ‘En 2035 empezaré a pensar en un descanso’

    EFE
    Pep Guardiola ha sido el director técnico del Manchester City desde 2016. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

    Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, bromeó sobre la posibilidad de tomarse un descanso, siguiendo el consejo de su exasistente Carles Planchart, y afirmó que “en 2035” empezará a pensar en ello.

    Pueda que tenga razón. En 2035 empezaré a pensar en ello”, expresó este viernes el técnico, que tiene contrato hasta el término de la temporada 2026-2027, en la rueda de prensa previa al encuentro de Premier League frente al Everton.

    Hemos cambiado mucho en el último año, más o menos, y, aun así, la energía del cuerpo técnico y de los jugadores nuevos sigue ahí. En Barcelona y Bayern Múnich, si tenía un problema, habría dado un paso al lado. Aquí no he tenido ese problema”, añadió.

    No somos los mismos desde que empezamos. La relación que tengo con los responsables del club es muy cercana. No se trata solo de mí, porque muchos miembros de mi cuerpo técnico se han marchado. Todos tienen sus preferencias y deseos. Pero ahora sigo aquí frente a vosotros y después ya veremos”, sentenció.

    Aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Ese es mi objetivo. Nunca voy a estar aquí y decir que vamos a ganar esto o lo otro, pero veo que estamos haciendo las cosas mejor que la temporada pasada y en cada partido somos un poco mejores. Hay margen de mejora y eso me da la energía de que el trabajo no está hecho. Aún tengo cosas que hacer aquí y por eso sigo aquí”, agregó el de Sampedor.

    Guardiola, actualmente el cuarto técnico más longevo en la historia de la Premier League con 9 años y 3 meses en el cargo, solo es superado por David Moyes, Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger.

    EFE

    Agencia de noticias

