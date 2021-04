Guardiola critica la Superliga europea: ‘no es deporte’; Zidane prefiere no opinar y en Inglaterra quieren frenar el proyecto

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, criticó este martes el proyecto de Superliga casi cerrada europea anunciado por 12 grandes clubes, entre los que se encuentra el suyo, y estimó que una competición en la que la participación está garantizada sin importar el mérito “no es deporte”.

“El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si el éxito está garantizado o si perder no tiene ninguna importancia”, explicó el catalán sobre una competición en la que 15 plazas de las 20 del total estarían reservadas todos los años a los equipos fundadores. Uno de esos lugares inamovibles sería para el propio Manchester City.

ZIDANE PREFIERE NO OPINAR

Por su parte, el entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, rechazó en rueda de prensa dar su opinión sobre la Superliga europea pese a que su club es uno de los fundadores, afirmando que es una cuestión que corresponde a otra persona, el presidente Florentino Pérez.

“No voy a dar mi opinión. Vais a decir que +Zidane nunca se moja, nunca dice nada ¿Por qué? Porque lo que me anima es mi trabajo, el día a día. El Cádiz”, explicó Zidane en la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz de la jornada 31 de Liga.

El Real Madrid es uno de los 12 clubes fundadores de la Superliga europea, la nueva competición privada que hará la competencia a la Liga de Campeones.

“Eso es una cuestión de una sola persona, del presidente. Cada uno tiene su opinión, pero yo no estoy aquí para hablar de esto. Yo estoy aquí para hablar de la Liga, de la Champions... El resto, no es mi trabajo”, añadió Zidane.

REACCIÓN EN INGLATERRA

El primer ministro británico Boris Johnson aseguró este martes que su gobierno “no descarta ninguna medida” para frenar el proyecto de la Superliga europea, después de un encuentro con los dirigentes del fútbol inglés.

Johnson “reafirmó su apoyo sin fisuras a las autoridades del fútbol y confirmó que tienen el total apoyo del gobierno para tomar toda medida necesaria para frenar este proyecto”, indicó Downing Street en un comunicado después de la reunión.

“El primer ministro confirmó que el gobierno no permanecerá inactivo mientras un puñado de propietarios crean su pequeño club privado”, apuntó.

“No se descarta ninguna medida y el gobierno explora todas las posibilidades, incluyendo la opción legislativa, para asegurarse de que esta propuesta sea abandonada”, explicaron los servicios de prensa del primer ministro.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League y grupos de hinchas fueron invitados al encuentro, en presencia también del ministro de Deportes, Oliver Dowden, dos días después del anuncio de la creación de una futura Superliga europea privada en la que la mitad de los doce fundadores son ingleses (Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Manchester City).