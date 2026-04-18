Panamá, 19 de abril del 2026

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    PREMIER LEAGUE

    Guardiola: ‘Esto es una final. Si perdemos, se acabó’

    Guardiola ve el duelo ante Arsenal como decisivo: una derrota dejaría al City sin opciones, pese a su experiencia y el tramo final por disputar.

    EFE
    Guardiola: ‘Esto es una final. Si perdemos, se acabó’
    Pep Guardiola resaltó la importancia de una victoria para el Manchester City para mantener vivas las aspiraciones de ganar la Premier League. EFE/EPA/DANIEL HAMBURY

    Pep Guardiola, técnico del Manchester City, admitió que si pierden este domingo contra el Arsenal se acabaron sus opciones de levantar la Premier League esta temporada.

    Los ‘Sky Blues’ tienen seis puntos de desventaja, pero dos partidos menos que los ‘Gunners’ y vivirán un duelo directo este domingo en el Etihad Stadium“.

    “Obviamente que es una final. Si perdemos, se acabó. Pero aún quedan seis partidos. Seis partidos son muchos”, reconoció Guardiola este viernes en rueda de prensa.

    El City ya ganó al Arsenal en su último duelo directo, en la final de la Copa de la Liga, y los de Mikel Arteta llegan a este encuentro con una sola victoria en sus últimos cinco partidos, aunque el empate ante el Sporting de Portugal de este miércoles les aseguró su presencia en las semifinales de la Champions League.

    “Cada temporada, el Arsenal es mejor y mejor. Cuando llegó Arteta al club tenían problemas. El año pasado el Liverpool estuvo intratable, pero la temporada anterior y esta el Arsenal ha sido el gran contendiente”.

    Para el partido de este domingo, el City tendrá la baja de Rúben Dias, aunque recupera a Nico O’Reilly.

    Preguntado sobre si esta remontada sería el mayor logro desde que llegó al City, Guardiola lo negó.

    “Para muchos jugadores nuevos es bueno estar en esta posición, para aprender para el futuro y para las próximas temporadas. Estar aquí después de tantos años y tantos títulos es bueno, pero no es nuestro mayor logro”.

    EFE

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