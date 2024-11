Guardiola explicó la razón del porqué de sus heridas y aseguró no quiso quitarle importancia

Escuchar audio noticia

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aclaró su comentario sobre las heridas en la cabeza con las que compareció ante la prensa tras el empate entre su equipo y el Feyenoord (3-3), en la quinta jornada de la Liga de Campeones, y dijo que no quería “quitar importancia a las autolesiones”.

El técnico español presentaba unos cortes visibles en la nariz y la cabeza y comentó que era una herida que se había hecho con el dedo. “Me quería hacer daño”, dijo el español al final de su rueda de prensa tras empatar ante el equipo neerlandés, después de desperdiciar tres goles de ventaja.

Feyenoord come from 3-0 down in Manchester 🤯#UCL pic.twitter.com/Kftt0cilzv