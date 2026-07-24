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    Fútbol

    Guardiola rechaza la oferta de Maldini para dirigir Italia, según La Gazzetta dello Sport

    Guardiola declinó dirigir a Italia y Andrea Pirlo emerge como principal candidato.

    EFE
    Guardiola rechaza la oferta de Maldini para dirigir Italia, según La Gazzetta dello Sport
    El extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y City no llegó a negociar las condiciones económicas de la propuesta y trasladó personalmente su respuesta a Maldini. Foto: Archivo

    Pep Guardiola rechazó la propuesta para convertirse en seleccionador de Italia, una oferta impulsada por el director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini, según adelantó este viernes el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

    “Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz”, aseveró el técnico catalán durante la noche del jueves a los dirigentes federativos, según informó el rotativo, el diario deportivo de mayor tirada nacional del país, una información que posteriormente fue recogida por el resto de principales medios italianos.

    El español meditó durante varios días la oferta presentada por Maldini y Leonardo, pero finalmente optó por mantener la decisión que ya había tomado de alejarse temporalmente de los banquillos tras poner fin a su etapa de diez años al frente del Manchester City.

    El diario italiano sostiene que entre los motivos del rechazo figuran el deseo de dedicar tiempo a su vida personal y a su familia, así como sus dudas sobre el trabajo de un seleccionador nacional, una función que consideraría difícil de desempeñar sin el contacto diario con los futbolistas.

    El extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y City no llegó a negociar las condiciones económicas de la propuesta y trasladó personalmente su respuesta a Maldini.

    El exfutbolista del Milán y excapitán de la ‘Azzurra’ aseveró el jueves que el técnico español figura en la lista como “uno de los objetivos” y reveló que el organismo también ha mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil.

    Italia busca nuevo seleccionador desde la dimisión de Gennaro Gattuso el pasado mes de abril, que dejó el cargo tras no conseguir la clasificación para el Mundial.

    Tras la negativa del entrenador español, Andrea Pirlo se perfila como el principal candidato para asumir el banquillo de la selección italiana dentro del proyecto a largo plazo diseñado por la FIGC, así como un posible regreso de Roberto Mancini.

    EFE

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