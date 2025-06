Guatemala hace historia: elimina a Canadá y regresa a una semifinal de Copa Oro tras 29 años

Guatemala volvió a soñar en grande. Este domingo, la selección chapina venció a Canadá en la tanda de penales (6-5) tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario, y selló su pase a las semifinales de la Copa Oro 2025, algo que no lograba desde la edición de 1996. El encuentro, disputado en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, vivió una tarde de nervios, corazón y gloria para los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena.

El Flaco Tena no ocultó su emoción al final del encuentro: “Nos dijeron que no iba a venir mucha gente, pero fue imposible no emocionarse al ver cómo estos jugadores se entregan y cómo se cantó el himno. Juegan con el corazón en la mano”.

Guatemala llegó al duelo tras haber sorprendido en fase de grupos con una victoria en el debut sobre Jamaica, después perdieron por la mínima ante Panamá y cerraron con triunfo sobre Guadalupe.

Ante Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026 y favoritos del torneo, el conjunto guatemalteco mostró carácter para venir de atrás y resistir hasta los penales. Jonathan David había adelantado a los norteamericanos al minuto 30, vía penal, luego de una falta de Aaron Herrera sobre Tani Oluwaseyi.

La situación se complicó aún más para Canadá cuando Jacob Shaffelburg fue expulsado en tiempo de compensación del primer tiempo por doble amonestación.

El empate llegó en el minuto 69 con un cabezazo de Rubio Rubín tras centro de Óscar Santis. Ese gol, celebrado con furia por la afición guatemalteca, encendió aún más un partido lleno de intensidad.

Ya en los penales, los dos equipos fallaron su quinto disparo. Kenderson Navarro detuvo el tiro de Cyle Larin, pero José Pinto, con la clasificación en sus pies, elevó el balón. En la séptima ronda, Luc De Fougerolles estrelló su disparo en el poste y José Morales no perdonó, anotando el penal decisivo que desató la locura chapina y las lágrimas del Flaco Tena.

“Los jugadores tienen más calidad de la que ellos mismos creen”, dijo el técnico ganador del oro olímpico en el fútbol masculino de Londres 2012. “Fue satisfactorio ver cómo tiraron los penales, con mucho carácter”.

Guatemala se enfrentará ahora a Estados Unidos el próximo 2 de julio en el Energizer Park de St. Louis, en una semifinal inesperada.

Más allá del resultado, la clasificación alimenta la ilusión rumbo a las eliminatorias mundialistas, donde Guatemala comparte grupo con Panamá, El Salvador y Surinam. Solo el primero avanza directo al Mundial, y la confianza ganada en Copa Oro puede ser decisiva.

“Este equipo ha crecido mucho en personalidad y carácter. No es suerte, es calidad”, insistió Tena.