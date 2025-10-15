Panamá, 15 de octubre del 2025

    ELIMINATORIA MUNDIALISTA

    Guatemala hunde a El Salvador y es dueña de su destino

    EFE
    Óscar Santis de Guatemala celebra un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial de 2026 entre El Salvador y Guatemala en el estadio Cuscatlán en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

    La selección de Guatemala derrotó a domicilio a la de El Salvador por 0-1 este martes y recuperó opciones matemáticas para luchar desde el Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf por un cupo en el Mundial de 2026.

    Guatemala suma 5 puntos al cabo de la cuarta jornada del Grupo A, que lideran con 6 Surinam y Panamá. El Salvador yace en el sótano con 3 y ha hipotecado sus opciones de clasificación.

    Los dirigidos por el técnico mexicano Luis Tena sumaron con esta victoria tres juegos consecutivos de visitante sin conocer la derrota, con dos empates y un triunfo, mientras que los salvadoreños, dirigidos por el colombiano Hernán Darío Gómez, perdieron los tres encuentros como locales.

    Óscar Santis señaló el triunfo de los visitantes con un remate desde el borde del área cuando transcurrían menos de 40 segundos del segundo tiempo.

    De este golpe los salvadoreños no lograron reponerse en el resto del partido.

    El entrenador colombiano apostó por la juventud de Noel Rivera para tratar de igualar, pero los defensores visitantes se impusieron desde la presión física.

    Gómez también envió al terreno a Rafael Tejada y Enrico Dueñas, pero no lograron abrir grietas en la defensa guatemalteca.

    Tena ordenó retrasar las líneas y el partido quedó más cerrado y sin conexiones para los locales.

    Guatemala, que nunca ha asistido a un Mundial, disputará las últimas dos fechas de la eliminatoria en casa ante Panamá y Surinam, mientras que El Salvador deberá jugar sus dos partidos fuera de casa.

    Ficha técnica:

    0. El Salvador: Mario González; Julio Sibrían, Ronald Gómez, Adan Climaco, Jeferson Valladares; Mauricio Cerritos (Styven Vasquez, m.83), Joshua Pérez (Enrico Dueñas, m.70), Herberth Diáz, Jairo Henriquez (Noel Rivera, m.59); Nathan Ordaz (Rafael Tejada, m.70) y Brayan Gil.

    Seleccionador: Hernán Darío Gómez.

    1. Guatemala: Nicholas Hagen; Nicolás Samayoa, Jose Pinto, Aaron Herrera, Rudy Muñoz; Stheven Robles (José Rosales, m.69), Darwin Lom (Rubio Méndez, m.58), Antonio López (Pedro Altan, m.58), José Morales; Óscar Santis (Óscar Castellanos, m.58) y Jonathan Franco.

    Seleccionador: Luis Tena.

    Gol: 0-1, m.46: Santis.

    Árbitro: Pierre Luc Lauziere, de Canadá. Amonestó a Ordaz de El Salvador y a los guatemaltecos Morales y Samayoa.

    Incidencias: partido de la cuarta fecha del Grupo A de las eliminatorias la Concacaf para el Mundial de 2026 jugado en el estadio Cuscatlán, en San Salvador.

    EFE

    Agencia de noticias

